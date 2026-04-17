Avustralya, füze üretiminde küresel güç oluyor

Avustralya, savunma stratejisinde devrim niteliğinde bir adım atarak, Güdümlü Çok Namlulu Roket Sistemi (GMLRS) füzelerini ABD dışında üreten ilk ve tek ülke olma başarısını gösterdi. Canberra yönetiminin 21 milyar dolarlık Güdümlü Silahlar ve Patlayıcı Mühimmat (GWEO) programı kapsamında hayata geçirilen bu proje, ülkenin sadece mühimmat satın alan bir müşteri olmaktan çıkıp, küresel bir üretim merkezine dönüşmesini hedefliyor. 9 Nisan 2026 tarihinde Güney Avustralya'daki Woomera Test Sahası'nda gerçekleştirilen ilk başarılı test atışı, yerli imkanlarla monte edilen füzelerin operasyonel kabiliyetini kanıtlayarak bu hedefin en somut meyvesi oldu.

Port Wakefield: Hint-Pasifik'in yeni mühimmat üssü

Füzeler, yerli yüklenici Intract Australia tarafından yalnızca yedi ayda inşa edilen ve Aralık 2025’te kapılarını açan Port Wakefield tesisinde üretilmeye başlandı. Lockheed Martin ile yapılan 37,4 milyon dolarlık stratejik anlaşma doğrultusunda, başlangıçta parçalar ABD'den getirilerek yerel tesiste birleştirilse de, nihai hedef 2029 yılına kadar roket motorları ve savaş başlıkları dahil tüm bileşenleri uçtan uca yerli imkanlarla üretmektir. Tesisin tam kapasiteye ulaştığında yıllık 4.000 adet füze üretmesi bekleniyor; bu rakam Avustralya ordusunun ihtiyacının yaklaşık on katına tekabül ederek ülkeyi müttefikleri için kritik bir ihracatçı konumuna yükseltiyor.

Küresel krizlere karşı ‘egemen direnç’

Bu hamlenin arkasındaki temel motivasyon, Ukrayna'daki savaş gibi küresel krizlerin mühimmat stoklarını ne kadar çabuk tükettiğinin görülmesidir. Avustralya, binlerce kilometrelik ikmal hatlarına bel bağlamak yerine, olası bir çatışma anında mühimmatını kendi topraklarında üreterek stratejik bağımsızlığını korumayı amaçlıyor. Savunma Sanayi Bakanı Pat Conroy, bu gelişmeyi ‘ulusal özgüvenin güçlendirilmesi yolunda dev bir kilometre taşı’ olarak tanımlarken, projenin aynı zamanda yüksek teknolojili savunma sanayi ekosisteminde yüzlerce yeni istihdam yaratacağını vurguladı.

HIMARS'tan hipersonik geleceğe

GMLRS üretimi, Avustralya'nın uzun menzilli ateş gücü yetenekleri için sadece bir başlangıç noktası olarak görülüyor. Port Wakefield'daki başarı, gelecekte 1.000 kilometre menzile ulaşabilen Hassas Vuruş Füzesi (PrSM) ve gelişmiş hipersonik silahların yerli üretimi için teknolojik bir temel oluşturuyor. Bu stratejik dönüşüm, Avustralya'nın Hint-Pasifik bölgesindeki caydırıcılık kapasitesini artırırken, ABD ile olan savunma iş birliğini de üretim ve teknoloji transferi düzeyinde yeni bir boyuta taşıyor.