Avustralya Hava Kuvvetleri’nde Spartan dönemi kapanıyor

C-27J Spartan uçaklarının erken emekliye ayrılmasının temelinde, öngörülenin çok üzerine çıkan işletme giderleri ve kronikleşen teknik aksaklıklar yer alıyor. Savunma Bakanlığı, bu uçakların mevcut görev tanımları için ekonomik açıdan sürdürülebilir olmadığını ve bakım süreçlerinin bütçeye öngörülemez bir yük getirdiğini saptadı. Özellikle yedek parça tedarik zincirinde yaşanan tıkanıklıklar, uçakların harbe hazırlık oranlarının hedeflenen seviyenin çok altında kalmasına neden oldu. Yapılan analizlerde, Spartanların uçuş saati maliyetlerinin çok daha büyük gövdeli platformlarla dahi yarışamadığı verilerle ortaya konuldu. Bu durum, modernizasyon çalışmalarına harcanacak kaynağın daha verimli savunma alanlarına kaydırılmasını zorunlu kıldı.

Ticari geçiş ve Hercules takviyesiyle yeni lojistik düzen

Hafif nakliye filosundan boşalacak kapasitenin doldurulması amacıyla Avustralya, Pasifik bölgesindeki personel ve genel lojistik taşımacılığı görevlerinde ticari uçaklara yöneliyor. Yeni strateji doğrultusunda, insani yardımlar ve rutin sevkiyatlar için sivil havacılık standartlarındaki platformların kullanımı öncelik kazanırken; taktik havadan taşımacılık boşluğu C-130J Hercules uçaklarıyla kapatılıyor. Mevcut 12 uçaklık filo, yeni siparişlerle 20 uçağa çıkarılarak ordunun orta ve ağır nakliye gücü tek tip ve güvenilir bir platform üzerinden tahkim ediliyor. Hercules uçakları, Spartanların aksine çok daha geniş bir kargo hacmine ve ağır mühimmat taşıma kabiliyetine sahip olmasıyla muharebe alanında kritik bir avantaj sunuyor. Bu değişim, ordunun kısıtlı kaynaklarını en yüksek verim alınabilecek taktik ve sivil lojistik alanlara odaklamasına imkan tanıyor.

Stratejik vuruş gücü ve yüksek teknoloji odaklı gelecek

Hava kuvvetlerindeki bu yapısal değişim, ülkenin savunma bütçesini kısa menzilli araçlar yerine uzun menzilli istihbarat, gözetleme ve saldırı sistemlerine aktarma hedefiyle örtüşüyor. Uzun menzilli silah kapasitesi, ordunun gelecek vizyonunda artık merkezi bir rol oynayarak bölgesel caydırıcılığı artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda hipersonik silah projeleri ve otonom hava araçlarına yapılan yatırımlar, Spartan filosunun tasfiyesinden elde edilen fonlarla çok daha hızlı finanse edilecek. Verimsiz sistemlerin hızla elenmesi, savunma sanayiinin müttefik devletlerin standartlarıyla daha uyumlu ve sadeleşmiş bir yapıya kavuşmasını beraberinde getiriyor. Dönüşüm tamamlandığında, Avustralya hava gücünün çok daha çevik, teknolojik açıdan üstün ve sürdürülebilir bir lojistik altyapıya sahip olması amaçlanıyor.