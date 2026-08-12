Avustralya Hava Kuvvetleri’nin yeni füze tedariki için 736 milyon dolar ayrıldı

Asya-Pasifik bölgesinde tırmanan jeopolitik rekabetin ortasında Avustralya hükümeti, askeri havacılık altyapısını güçlendirecek çok büyük ölçekli bir finansman paketine onay verdi. Savunma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen modernizasyon hamlesi kapsamında, Kraliyet Avustralya Hava Kuvvetleri'nin mühimmat envanteri tamamen yenileniyor. Geleceğin hava muharebesi ihtiyaçları dikkate alınarak seçilen yeni nesil AIM-260 Ortak Gelişmiş Taktik Füzesi (JATM) entegrasyonu için federal bütçeden yaklaşık 736 milyon Avustralya doları, yani yaklaşık 520,1 milyon ABD doları tutarında resmi bir kaynak tahsis edildi.

Görüş ötesi menzilde maksimum caydırıcılık

Tedarik edilecek bu gelişmiş mühimmatlar, hava platformlarının radar görünürlüğü ve vuruş kabiliyetinde radikal bir dönüşümün kapısını aralıyor. Mevcut envanterde bulunan eski nesil füzelerin yerini alması planlanan JATM sistemi, görüş ötesi menzildeki hedeflere karşı geliştirdiği yapay zeka destekli radar teknolojisiyle elektronik harp koşullarında bile kesintisiz isabet oranı sunuyor. Askeri lojistik birimleri, bu hamle sayesinde hava unsurlarının muharebe alanındaki koruma kalkanını %45 oranında genişletirken, erken uyarı ve anlık önleme sürelerini de en güvenli seviyelere çekmeyi amaçlıyor. Sistemin operasyonel kararlılığı, jet uçaklarının potansiyel tehdit alanlarına girmeden savunma hattı kurabilmesini tetikliyor.

Bölgesel ittifaklar ve askeri entegrasyon

Bu milyarlık bütçenin onaylanması, sadece yerel bir savunma adımı olmakla kalmayıp müttefik ülkelerin küresel operasyonel ağlarıyla olan entegrasyonu da doğrudan kuvvetlendiriyor. Yeni nesil füze mimarisi, envanterdeki mevcut tüm savaş uçağı filolarına uyumlu olacak şekilde tasarlandığı için alt yapı yenileme maliyetlerinden de büyük oranda tasarruf edilmesini sağlıyor. Önümüzdeki aylarda başlayacak olan teslimat ve entegrasyon takvimi, yerel savunma sanayisi yüklenicilerinin katılımıyla uluslararası standartlardaki askeri testlerin ardından resmiyet kazanacak.