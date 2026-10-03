Avustralya Ordusu 22 yıl sonra Tiger helikopterlerinin uçuşunu sonlandırdı

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Avustralya Ordusu, ARH Tiger dönemini resmen kapattı. Son operasyonel uçuşlar Kuzey Bölgesi Darwin'de 1'inci Havacılık Alayı tarafından icra edildi. Filo için final vedası 24 Eylül 2026'da Darwin üzerinde yapılan alçak geçişle gerçekleştirildi ve ardından kalan helikopterler aktif hizmetten çıkarıldı.

Karar, Avustralya Savunma Bakanlığı tarafından Tiger uçuş operasyonlarının sona ermesinin AH-64E Apache taarruz helikopteri kabiliyetine geçişte önemli bir dönüm noktası olduğu şeklinde duyuruldu. Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında sürecin yeni bir dönemin başlangıcı olduğu vurgulandı.

Avustralya Kara Havacılığı Komutanı Tümgeneral David Hafner, "ARH Tiger uçuş operasyonlarının sona ermesi 1'inci Havacılık Alayı için önemli bir an, ancak Townsville'e taşınmaya devam ederken ve taarruz helikopteri kabiliyetimizi AH-64E Apache etrafında geliştirirken heyecan verici yeni bir dönemin başlangıcı" ifadelerini kullandı.

Apache'ye geçiş ve bakım sorunları

Avustralya'nın Tiger filosunu emekli etme kararı uzun süredir tartışılıyordu. Filonun düşük göreve hazır olma oranı ve bakım-idame sorunları nedeniyle birkaç helikopter daha önce hizmetten çekilmişti. Kararın uzun süredir devam eden bakım yapılabilirlik ve düşük kullanılabilirlik sorunlarına yanıt olarak alındığı belirtiliyor.

Ordu; askerler, uçuş ekipleri ve bakım personelinin Tiger'dan Apache'ye geçişi olağanüstü bir şekilde gerçekleştirirken eğitim ve operasyonel çıktıları da sürdürmeye devam ettiğini açıkladı. Yeni planlama kapsamında 1'inci Havacılık Alayı Townsville'e taşınacak ve Avustralya'nın taarruz helikopteri gücü tamamen AH-64E Apache üzerine inşa edilecek.