Avustralya, USS Hawaii denizaltısının bakımını üstlenecek

Avustralya, nükleer güçle çalışan bir saldırı denizaltısına ev sahipliği yapma ve nihayetinde bu tip bir denizaltını işletme hazırlıklarının bir parçası olarak ilk doğrudan bakım görevini gerçekleştirmek için düğmeye bastı. Söz konusu bakım ABD’nin Virginia sınıfı denizaltısı USS Hawaii’nin rutin bakım için Avustralya’da limanda bulunması ile gerçekleşmekte. Bu bağlamda Avustralya Donanması türünün ilk örneği olan bir ekip çalışmasıyla bu çalışmaya yardımcı olacak. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (INDOPACOM) tarafından yapılan açıklamaya göre Tarihi bir ilk olarak Avustralyalı personel, Batı Avustralya’daki HMAS Stirling’de Denizaltı Destek Gemisi ile Bakım Dönemi'nin (STMP) bir parçası olarak USS Hawaii’nin (SSN 776) bakımını Avustralya’da yapmak üzere ABD’li meslektaşlarıyla birlikte çalışacak. STMP, Avustralya’nın konvansiyonel silahlı, nükleer güçle çalışan bir denizaltı kabiliyeti kazanmasının önünü açan Avustralya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri (AUKUS) Pillar 1 programında önemli bir adıma işaret ediyor.

Avustralyalı personel, ABD ve İngiltere ile birlikte 3 ülke personelinin katılımıyla eğitim gördü

Söz konusu denizaltı bakımı öncesinde Avustralyalı personel, geçtiğimiz yıl boyunca ABD ve İngiltere ile birlikte 3 ülke personelinin katılımıyla eğitim gördü. Bu bağlamda Avustralya, İngiltere ve ABD Savunma Bakanları, AUKUS ortaklarının Hint-Pasifik’teki saldırganlığı caydırmak için attıkları önemli bir adım olarak gelişmeyi duyurdular. Ayrıca Avustralya üssü, 2027’den itibaren 1 İngiliz Astute sınıfı denizaltı ve 4 ABD Virginia sınıfı denizaltının dönüşümlü olarak konuşlanmasına ev sahipliği yapacak.

Bakanlar yaptıkları ortak açıklamada “Donanmalarımız, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’ın yaklaşık 70 yıldır nükleer enerjiyle çalışan gemileri güvenli bir şekilde işletmesine izin veren aynı yol gösterici ilkeleri Avustralya’da güçlendirmeye kararlıdır.” ifadeleri yer buldu. Ayrıca AUKUS anlaşmasının ortakları, Avustralya için konvansiyonel silahlı, nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltı kabiliyetinin edinilmesi için en yüksek nükleer silahların yayılmasını önleme standardını belirlemeye kararlı olduklarını da sözlerine eklediler.