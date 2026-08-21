Avustralya ve Japonya’dan savunma teknolojilerinde kritik adım: ‘Boobook’ lazer sistemi sahada

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Pasifik bölgesindeki güvenlik dinamiklerinin değiştiği bu süreçte, Avustralya ve Japonya savunma sanayi alanındaki iş birliğini somut bir aşamaya taşıdı. İki ülkenin ortak mühendislik çalışmalarıyla hayata geçirilen yüksek enerjili lazer sistemi Boobook, ilk saha testlerini Güney Avustralya’daki askeri test alanlarında geride bıraktı.

Avustralya’ya özgü bir baykuş türünden adını alan bu proje, iki müttefik ülkenin askeri teknoloji alanındaki ortaklığının ilk büyük adımı olma niteliğini taşıyor. Geliştirme sürecinde Avustralya Savunma Bilimi ve Teknoloji Grubu (DSTG) ile Japonya'nın savunma yüklenicilerinden Mitsubishi Electric'in yürüttüğü çalışmalar, sistemin operasyonel kapasitesinin sahada sınanmasını sağladı.

Asimetrik tehditlere karşı lazer gücü

Gerçekleştirilen testlerde, Boobook sisteminin yüksek hassasiyetli hedefleme kabiliyeti ve enerji odaklama performansı denetim masasında kayıt altına alındı. Modern askeri operasyonlarda insansız hava araçlarına ve düşük maliyetli asimetrik tehditlere karşı yönlendirilmiş enerji silahlarının kullanımı savunma envanterlerinde öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

Boobook sisteminin ilerleyen dönemde her iki ülkenin kara ve deniz platformlarına entegre edilmesi planlanıyor. Mitsubishi Electric’in bölgedeki savunma yatırımları ve iki ülkenin artan teknolojik bilgi paylaşımı, Asya-Pasifik bölgesindeki askeri altyapı projelerinin hız kazanacağını gösteriyor.