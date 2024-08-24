Avustralya ve Norveç ortak füze üretecek

Reuters tarafından yapılan habere göre Avustralya, doğu kıyısında bulunan Newcastle şehrinde Norveçli Kongsberg Defence ile ortaklaşa NSM ve JSM füzeleri üreteceğini açıkladı. Avustralya Savunma Sanayi Bakanı Pat Conroy, Avustralya hükümetinin Kongsberg ile Newcastle Havaalanı bölgesinde bu yıl içinde bir üretim tesisi kurmak için 850 milyon dolar katkıda bulunacağını ve üretimin 2027’de başlayacağını bilgisini verdi.

Füzeler, ABD’nin güvenlik müttefikleri tarafından da ihraç edilecek

Füzelerin Avustralya Savunma Kuvvetleri tarafından kullanılacağını ve ABD’nin güvenlik müttefikleri tarafından da ihraç edileceğini söyledi. Bakan’a göre bu tesis, dünyada bu tür füzelerin üretildiği en önemli merkezlerden biri olacak ve Norveç dışında bu teknolojiye sahip tek tesis olma özelliği taşıyacak. Avustralya, Hint-Pasifik bölgesinde artan gerilimin ortasında, Avustralya Savunma Kuvvetleri’nin uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetini arttırmak için savunma revizyonu kapsamında güdümlü mühimmat üretimine ağırlık verecek. Bu bağlamda Conroy, Newcastle’da düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“Büyük bir küresel talep ve dünya çapında tedarik zincirinde kısıtlamalar var. Dolayısıyla bunları burada inşa etmek sadece maliyet açısından rekabetçi olmakla kalmayacak, aynı zamanda füzeleri denizaşırı bir üretim hattına bel bağladığımızdan daha hızlı teslim edecektir. Bu füzeler için büyük ihracat fırsatları da var. Sadece füzelerimizi idame ettirme ve yenileme kapasitesine sahip olmayacağız; bunu potansiyel olarak Hint-Pasifik’te konumlanmış Birleşik Devletler kuvvetleri için de yapabiliriz.”