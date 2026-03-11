Avustralya’dan Körfez’e kritik görev: Wedgetail BAE’de harekatta

İran’ın 1.500’den fazla roket ve drone saldırısına ulaşan bombardımanı, Körfez’deki güvenlik dengelerini zorlayan bir noktaya taşıdı. Bu tablo karşısında Avustralya hükümeti, E‑7A Wedgetail erken uyarı ve kontrol uçağını Birleşik Arap Emirlikleri’ne gönderme kararı aldı. Görev kapsamında 85 kişilik Avustralya Savunma Kuvvetleri personeli de bölgeye konuşlandırıldı.

Wedgetail’in Körfez’deki stratejik rolü

Wedgetail, uzun menzilli radar sistemleri ve gelişmiş iletişim altyapısı sayesinde hava sahasını tarayarak dost kuvvetlere koordinasyon sağlıyor. Daha önce Ukrayna’ya verilen destek kapsamında Avrupa’da görev yapan bu platform, şimdi Körfez’de hava savunmasının güçlendirilmesi ve sivillerin korunması için kritik bir rol üstleniyor.

Başbakan Anthony Albanese, bu adımın “kolektif özsavunma” kapsamında atıldığını vurgularken, Avustralya’nın İran topraklarında herhangi bir saldırı operasyonuna katılmayacağını açıkça belirtti. Görev, dört haftalık bir süreyle planlandı; personel ve uçak birkaç gün içinde operasyonel hale gelecek.

Dışişleri Bakanı Penny Wong ise İran’ın saldırılarının “gece boyunca daha da tırmandığını” ifade ederek, Avustralya’nın bu desteğinin yalnızca bölgesel güvenlik değil, aynı zamanda Avustralyalı sivillerin korunması açısından da hayati olduğunu söyledi.