Avustralya’dan Ukrayna’ya kritik destek: 100 milyon dolarlık askeri yardım paketi devreye alınıyor

Avustralya, Ukrayna’nın elini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir askeri bütçe artışına gittiğini açıkladı. Avustralya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Ukrayna kuvvetlerinin savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere 100 milyon Avustralya doları değerinde yeni bir askeri yardım paketinin onaylandığı bildirildi. Fonun, ordunun ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemleri, mühimmat ve teknolojik donanımların alımında kullanılacağı belirtildi.

NATO mekanizması ile doğrudan tedarik

Söz konusu mali yardımın, doğrudan NATO'nun üye ve ortak ülkelerle birlikte yürüttüğü ‘Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi’ (PURL) koordinasyon programı kapsamında aktarılacağı kaydedildi. Belirlenen bütçenin iki ayrı taksit halinde NATO havuzuna teslim edileceği ifade edildi. Küresel savunma sanayisi kaynakları, PURL sisteminin özellikle kritik öneme sahip savunma füzeleri ve yüksek maliyetli teçhizatların en hızlı şekilde tedarik edilmesine olanak tanıdığına dikkat çekiyor.

NATO üyesi olmadığı halde bu özel fona dışarıdan finansman sağlayan ilk ülkelerden biri olan Avustralya, bu adımıyla ittifak içindeki stratejik ortaklık rolünü de pekiştirmiş oldu.

Hint-Pasifik güvenliğiyle doğrudan bağlantı

Askeri pakete dair açıklamalarda bulunan Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Ukrayna’daki istikrarın küresel güvenlik dengeleri üzerindeki önemine vurgu yaptı. Ukrayna'da yaşanan gelişmelerin doğrudan Hint-Pasifik bölgesinin geleceğini de ilgilendirdiğini belirten Marles, bu nedenle Avustralya'nın adil bir barış tesis edilene kadar Kiev yönetiminin yanında durmaya kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Sağlanan toplam askeri desteğin 1,6 milyar Avustralya dolarını, insani yardımlarla birlikte genel toplamın ise 1,8 milyar doları aştığı bilgisi paylaşıldı. Canberra yönetiminin finansal desteklerin yanı sıra uluslararası eğitim programları vasıtasıyla Ukrayna ordu personeline sahada aktif eğitim desteği vermeyi sürdüreceği aktarıldı.