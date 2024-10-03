Avusturalya 405 milyon dolarlık AARGM-ER Füzesi almayı planıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan anlaşma, yalnızca füzeleri değil aynı zamanda 24 adet AGM-88G AARGM-ER Güdüm Bölümü ve 24 adet kontrol bölümünü de kapsıyor. Ayrıca füze konteynerleri, bileşen parçaları, destek faaliyetleri ve eğitim programları da bu anlaşmaya dahil.

Geçtiğimiz yıl ABD Dışişleri Bakanlığı, Avustralya için 63 adet AARGM-ER füzesini ve ilgili ekipmanları kapsayan 506 milyon dolarlık başka bir satış talebini de onaylamıştı. AARGM-ER füzeleri, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin (RAAF); F/A-18E/F, EA-18G ve F-35A uçakları tarafından kullanılacak.

AARGM-ER, AARGM füzesinin gelişmiş versiyonu

Süpersonik havadan fırlatılan bir taktik füze sistemi olan AARGM-ER; düşman hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi için halihazırda üretimde olan AARGM (Gelişmiş Anti-Radyasyon Güdümlü Füze) füzesinin geliştirilmiş versiyonudur. Füze, ABD Donanmasına ait F/A-18E/F Super Hornet ve EA-18G Growler uçaklarının yanı sıra; ABD Hava Kuvvetleri’nin F-35A, ABD Deniz Piyadeleri’nin F-35B ve ABD Donanması’nın F-35C uçaklarına entegre edilecek.

Anti-Radyasyon Füzeleri; radar, komuta-kontrol ve elektronik harp sistemleri gibi hedefleri imha etmek için geliştirmişlerdir. Pasif radar güdüm sistemi sayesinde radyasyonun yoğun olduğu noktaya yönelerek, kara ve denizlerde konuşlu sistemleri imha etmek amacıyla kullanılırlar.