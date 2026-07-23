BAE Systems, Boeing ve Saab’tan RAF’a yeni nesil eğitim jeti: T-7 Red Hawk

BAE Systems, Boeing ve Saab arasında imzalanan anlaşma ile Boeing-Saab ortak geliştirdiği T-7 Red Hawk sistemi, Hawk’un yerine aday gösterildi. Dijital mühendislik teknikleriyle tasarlanan uçak, gerçek uçuş ile simülasyonu entegre ederek Typhoon ve F-35 gibi modern savaş uçaklarına pilot hazırlığı sağlıyor.

İngiltere’de üretim hattı ve yeni iş fırsatları

Anlaşma kapsamında İngiltere’de yeni bir montaj hattı kurulacak. Bu yatırım, yüzlerce yüksek nitelikli iş imkânı yaratırken aynı zamanda ülkenin eğitim uçağı ihtiyacını yerli üretim ve kendi tedarik zinciri üzerinden karşılamasına olanak tanıyacak. Böylece Birleşik Krallık, kritik eğitim altyapısında dışa bağımlılığı azaltarak tam söz sahibi olacak.

T-7 Red Hawk güçlü bir aday olarak öne çıksa da, İngiltere merkezli Aeralis modüler jet konseptiyle alternatif bir çözüm sunuyor. Ayrıca Leonardo M-346 ve Kore’nin T-50 ailesi de Hawk’un yerine geçebilecek diğer seçenekler arasında.

Bu anlaşma, RAF’ın gelecekteki pilot eğitim sisteminde kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Hawk’un emekliliğiyle birlikte, İngiltere’nin yeni nesil eğitim uçağı tercihi yalnızca askeri kapasiteyi değil, aynı zamanda ülkenin endüstriyel ve ekonomik gücünü de şekillendirecek.