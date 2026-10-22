BAE Systems'den İHA ve sürü saldırılarına karşı mikrodalga teknolojisi

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Küresel askeri konjonktürde insansız hava araçlarının ve sürü dron saldırılarının artan tehdit boyutu, savunma teknolojilerinde yeni nesil sistemlere olan ihtiyacı artırıyor. Bu kapsamda BAE Systems, asimetrik hava tehditlerini etkisiz hale getirmek amacıyla tasarladığı yüksek güçlü mikrodalga (HPM) teknolojisini kamuoyuna duyurdu.

Sürü dron taarruzlarına karşı frekanslı savunma

Geliştirilen HPM sistemi, geleneksel mühimmat bazlı savunma yöntemlerinden farklı olarak hedef alınan insansız hava araçlarının elektronik devrelerini ve seyrüsefer altyapısını yüksek frekanslı mikrodalga sinyalleriyle işlevsiz kılıyor. Fiziksel mühimmat kısıtlamasını ortadan kaldıran bu yaklaşım, özellikle eş zamanlı gerçekleştirilen çoklu sürü saldırılarına karşı geniş bir etki alanında anlık koruma şemsiyesi oluşturuyor.

Düşük atış başı maliyeti ve kesintisiz operasyon kabiliyetiyle öne çıkan teknoloji, kara birliklerinin ve kritik altyapı tesislerinin alçak irtifa hava savunma kapasitesini üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Entegre hava savunma hatlarına yeni katman

Söz konusu HPM platformunun, mevcut radar ve komuta-kontrol ağlarıyla tam entegre çalışacak esnek bir mimaride tasarlandığı kaydedildi. Fiziksel tahribat yaratan klasik hava savunma füzelerinin yanı sıra katmanlı savunma konseptine dahil edilen bu sistem, maliyet etkinliği açısından yeni nesil harp sahasının temel bileşenlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Elektromanyetik savunma çözümlerinin önümüzdeki dönemde sınır güvenliği ve stratejik kara unsurlarının korunmasında daha geniş çapta konuşlandırılması bekleniyor.