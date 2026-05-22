BAE’li EDGE Group’tan yeni nesil jet motorlu kamikaze İHA: SHADOW 25 sahneye çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet destekli savunma sanayii holdingi EDGE Group, insansız hava platformları portföyünün en yeni ve en güçlü üyelerinden biri olan SHADOW 25 jet motorlu dolaşan mühimmat sisteminin test uçuşu tamamlandı. Tek yönlü bir saldırı platformu olarak geliştirilen sistem, yüksek hızı ve yenilikçi fırlatma konseptiyle modern harp sahnesine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Sahada saniyeler içinde göreve hazır

SHADOW 25’in en dikkat çekici özelliklerinin başında, özel olarak tasarlanmış standart bir nakliye konteynerinin içinden fırlatılabilmesi geliyor. Bu modüler yapı, kamikaze İHA sisteminin kara araçları, deniz platformları veya sabit mevziler gibi çok farklı alanlarda kolayca gizlenmesini ve lojistik olarak zahmetsizce taşınmasını sağlıyor. Sahada saniyeler içinde aktif hale getirilebilen sistem, gizlilik avantajıyla birlikte ani gelişen tehditlere karşı ordulara operasyonel hız kazandırıyor.

Jet motoru ve 25 kilogramlık ağır darbe gücü

Geleneksel pervaneli muadillerinin aksine gelişmiş bir jet motoruyla donatılan SHADOW 25, hedefine çok daha kısa sürede ulaşarak düşman hava savunma sistemlerinin tepki süresini en aza indiriyor. Jet motorunun sağladığı yüksek seyir hızının yanı sıra sistem, bünyesinde barındırdığı 25 kilogramlık faydalı yük ve patlayıcı kapasitesi sayesinde tahkim edilmiş stratejik noktaları, zırhlı araçları ve radar mevzilerini tek atışta imha edebilecek bir darbe gücü sunuyor.

Elektronik harbe karşı görüntü tabanlı navigasyon

Elektronik harp ve sinyal karıştırma unsurlarının yoğun olduğu zorlu çatışma alanları düşünülerek tasarlanan platform, gelişmiş bir navigasyon mimarisine sahip bulunuyor. Küresel Uydu Navigasyon Sistemlerinin yanı sıra uydu bağımsız çalışan görüntü tabanlı navigasyon teknolojilerini de kullanan SHADOW 25, bağlantının koptuğu durumlarda bile hedefini hatasız şekilde imha edebiliyor. BAE'nin bu son hamlesi, ülkenin küresel mühimmat pazarında yüksek teknolojili otonom sistemler üreten lider bir aktör olma vizyonunu pekiştiriyor.