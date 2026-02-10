BAE’li savunma şirketleri Riyad’daki fuara katılmadı

Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen World Defense Show 2026, savunma sanayiinin önde gelen aktörlerini Riyad’da buluşturdu. Ancak fuar alanında dolaşan heyetlerin karşılaştığı ilk detaylardan biri, BAE merkezli bazı büyük savunma şirketlerinin stantlarının boş olmasıydı. Daha önce açıklanan katılımcı listelerinde yer alan bu firmaların, son aşamada organizasyonda yer almamayı tercih ettiği görüldü.

Bu tercihin, Körfez’de savunma sanayii alanında son yıllarda hız kazanan rekabetten bağımsız olmadığı dikkat çekiyor. Suudi Arabistan, savunma harcamalarını yerli üretimle karşılamayı hedefleyen projelerini vitrine çıkarırken, fuar aynı zamanda bölgesel güç ve etki alanlarının da sergilendiği bir platforma dönüştü.

Silah sistemleri kadar mesajlar da sahnede

Fuar boyunca öne çıkan tablo, savunma sanayinin artık yalnızca askeri ihtiyaçlara değil, ekonomik ve siyasi hedeflere de hizmet eden bir araç haline geldiğini gösterdi. Katılım kararları, sergilenen sistemler kadar mesaj taşıyor.

BAE’li şirketlerin yokluğu, Suudi Arabistan merkezli firmaların fuar alanında daha geniş bir görünürlük elde etmesini sağladı. Yerli üretim projeleri, ortaklık görüşmeleri ve yeni platform tanıtımları, Riyad’ın savunma sanayiinde merkez olma iddiasını güçlendiren başlıklar arasında yer aldı.

World Defense Show 2026, bu yönüyle sadece yeni teknolojilerin sergilendiği bir organizasyon değil, Körfez’de savunma sanayiinin nasıl bir yön izlediğini gösteren bir tablo sundu.