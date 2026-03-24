  3. Bakan Güler İngiltere yolcusu: Eurofighter Typhoon tedariki masada
Bakan Güler İngiltere yolcusu: Eurofighter Typhoon tedariki masada

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey'in resmi davetlisi olarak bugün İngiltere'yi ziyaret ederek, Eurofighter Typhonn savaş uçağı tedarikine ilişkin görüşmede bulunacak.

Bakan Güler İngiltere yolcusu: Eurofighter Typhoon tedariki masada
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre Güler, Bakan Healey'in resmi davetlisi olarak İngiltere'yi ziyaret edecek.

Ziyaret kapsamında her iki Bakan tarafından ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik ve savunma sanayisinde işbirliği konuları değerlendirilecek.

Türkiye ve İngiltere arasında devam eden ve geçen yıl ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında ilk imzaların atıldığı "Eurofighter Typhonn savaş uçağı tedariki" konusu da gündemde olacak.

Milli Savunma Bakanı Güler, Eurofighter Typhonn savaş uçağının üretim tesislerini de ziyaret edecek.

