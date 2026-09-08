Balkanlar'da stratejik tahkimat: Hırvatistan, Güney Kore roketleriyle güçleniyor

Avrupa genelinde hız kazanan askeri yeniden yapılanma dalgası, Balkan yarımadasındaki savunma dengelerini de doğrudan etkilemeye devam ediyor. Hırvatistan Savunma Bakanlığı ve ilgili hükümet kurmaylarının yürüttüğü uzun soluklu müzakerelerin ardından, Güney Koreli üretici Hanwha Aerospace ile imzalanması beklenen paket için son viraja girildi. Vergiler hariç net 435,2 milyon Euro maliyet öngörülen bu stratejik hamle, Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyon tarihindeki en yüksek bütçeli tekil silah yatırımlarından biri olarak kayıtlara geçmeye hazırlanıyor.

Soğuk savaş kalıntılarına elveda: Menzil 290 kilometreye çıkıyor

Tedarik edilecek olan 18 adet K239 Chunmoo bataryası, ordunun envanterinde bulunan ve operasyonel ömrünü büyüközellikle tamamlamış Sovyet döneminden kalma 122 mm'lik Grad BM-21 ile Vulkan M-92 platformlarının yerini alacak. Eski yapıların kısıtlı etki alanlarına karşılık, Güney Kore yapımı modern roket teknolojileri sayesinde Zagreb yönetiminin caydırıcı ateş gücü ve hassas vuruş yeteneği tek adımda 290 kilometrelik bir derinliğe ulaştırılmış olacak.

Anlaşma kapsamında Hırvat askeri personeline yönelik altı haftalık yoğun mürettebat eğitimi, yedek parça desteği, mühimmat depoları, komuta-kontrol araçları ve kapsamlı simülatör altyapısı da lojistik paket dahilinde ülkeye getirilecek.

Çift hatlı roket sistemi entegrasyonu

Hırvat askeri kurmaylarının roketatar ihalelerinde sadece tek bir kaynağa bağımlı kalmak istememesi, bu süreçte Güney Kore tercihinin öne çıkmasındaki en büyük etkenlerden biri olarak göze çarpıyor. Daha önce ABD'den 8 adet M142 HIMARS sipariş eden Hırvatistan, Chunmoo bataryalarını da envanterine katarak hem transatlantik hem de Asya merkezli iki ayrı lojistik hat kurmayı hedefliyor.

Komşu Sırbistan'ın İsrail menşeli PULS roket sistemlerini bünyesine katmasıyla bölgede değişen askeri aritmetiğe bir yanıt niteliği de taşıyan bu kritik hamlenin, 2028 ile 2029 yılları arasında kademeli teslimatlarla tamamen sahaya indirilmesi planlanıyor. Taktiksel düzeyde çeşitlilik sağlamayı amaçlayan Zagreb yönetiminin, Asya ve Batı teknolojilerini tek bir savunma doktrininde birleştirerek olası mühimmat ambargolarına karşı da ülkenin stratejik direncini artırması öngörülüyor. Bölgesel güvenlik mimarisini güçlendirecek bu entegrasyon süreci, Hırvatistan'ın NATO içindeki güney kanat sorumluluklarını pekiştirirken Balkanlar genelinde caydırıcılık dengesini de yeni bir aşamaya taşıyor.