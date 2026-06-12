Baltık’ta nükleer hareketlilik: Litvanya topraklarına ABD mühimmatı mı yerleştirilecek?

Litvanya Anayasası normal şartlarda ülke topraklarında kitle imha silahlarının, nükleer unsurların ve kalıcı yabancı askeri üslerin bulunmasını tamamen yasaklayan katı hükümler barındırıyor. Ancak bölgede tırmanan güvenlik riskleri, sınır hatlarındaki askeri hareketlilik ve komşu coğrafyalardaki nükleer tırmanış, Vilnius yönetimini radikal güvenlik adımları atmaya zorluyor. Litvanya hükümeti ve cumhurbaşkanlığı makamı, değişen jeopolitik tehditleri gerekçe göstererek nükleer sistemlerin konuşlandırılmasına yasal zemin hazırlayacak anayasal değişikliklerin mecliste tartışmaya açılabileceğini duyurdu.

NATO nükleer şemsiyesi için hukuki ve bütçesel hazırlıklar

Parlamento çatısı altındaki Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi de olası bir kriz veya savaş durumunda NATO’nun nükleer koruma şemsiyesinden tam kapasiteyle yararlanmak adına anayasa değişikliği yapılması fikrine yeşil ışık yaktı. Bu doğrultuda, nükleer kapasiteli askeri varlıkların ülkeye girişini engelleyen liman yasaları, hava sahası düzenlemeleri ve askeri erişim mevzuatları üzerinde teknik altyapı çalışmaları yürütülüyor. Vilnius, gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) %5'inden fazlasını savunmaya ayırarak bölgedeki en yüksek askeri harcama oranlarından birine ulaşırken, yasal altyapıyı da bu bütçesel genişlemeye paralel olarak modernize etmeyi hedefliyor.

Washington bölgedeki askeri stratejisini yeniden yapılandırıyor

Müzakerelerin başlaması, Washington’ın Avrupa’daki konvansiyonel askeri varlığını ve kuvvet yapısını yeniden düzenlediği bir döneme denk geliyor. ABD'nin kıtadaki muharip tugay varlığını azaltma eğiliminde olduğu ve Litvanya’da konuşlu yaklaşık 1000 Amerikan askerinin planlı görev değişim takviminin gözden geçirildiği bir süreçte bu hamle öne çıkıyor. Litvanya askeri makamları, konvansiyonel asker rotasyonlarındaki olası azalmaların yarattığı boşluğu, stratejik nükleer entegrasyon adımlarıyla kapatmayı amaçlıyor. ABD'nin Avrupa'daki genel kuvvet kaydırma politikası, bölge ülkelerini de mecburen daha derin savunma iş birlikleri aramaya yönlendiriyor.

Yapılan askeri ve lojistik değerlendirmeler, ABD nükleer gücünün hem konvansiyonel hem de nükleer füze taşıyabilen çift kabiliyetli savaş uçakları (DCA) vasıtasıyla bölgeye entegre edilmesi ihtimalini öne çıkarıyor. NATO'nun mevcut nükleer paylaşım mekanizması kapsamında ABD mühimmatı halihazırda Avrupa'daki belirli müttefik ülkelerin askeri üslerinde, tamamen ABD kontrolü altında depolanıyor. Litvanya ile yürütülen yeni müzakereler ise barış döneminde kalıcı bir silah depolamasından ziyade, kriz ve savaş anlarında ülkedeki hava üslerinin Amerikan nükleer altyapısına ve çift kabiliyetli uçak operasyonlarına tamamen hazır hale getirilmesini amaçlayan stratejik bir lojistik hazırlık niteliği taşıyor.