Baltık’tan Akdeniz’e donanma ablukası: NATO, Rus gemilerini yakın markaja aldı

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Avrupa ve Akdeniz eksenindeki deniz sınırlarında askeri durumsal farkındalık en üst seviyeye çıkarıldı. NATO Müttefik Deniz Komutanlığı (MARCOM), kıtanın stratejik deniz geçiş yollarında yürütülen güvenlik ve izleme operasyonlarına dair askeri ayrıntıları paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, müttefik donanmalarına bağlı savaş gemileri, Baltık Denizi’nin soğuk sularından Akdeniz’in sıcak rotalarına kadar uzanan geniş bir coğrafyada Rusya’ya ait deniz vasıtalarının tüm faaliyetlerini adım adım takip ediyor.

İki kanatta 24 saat kesintisiz görev

İttifakın deniz unsurları, sınır güvenliğini korumak ve olası risklere karşı erken uyarı refleksi geliştirmek adına hem kuzey hem de güney kanatlarında alarm durumunda konumlanmış durumda. Özellikle Akdeniz’den geçiş yapan Rus savaş gemilerinin ve onlara eşlik eden lojistik destek unsurlarının takibinde Daimi NATO Deniz Görev Grubu 2 (SNMG2) aktif bir rol üstleniyor.

Bu gözetim ağının etkinliğini göstermek amacıyla paylaşılan operasyonel fotoğraflarda, bir NATO zırhlısının yakınında uçuş gerçekleştiren RF-19160 kuyruk numaralı Rus Ka-27 tipi deniz helikopterinin anlık olarak kayıt altına alındığı görülüyor.

Kritik geçiş hatlarında caydırıcılık mesaisi

Deniz kurmayları tarafından yürütülen bu yoğun gözetim faaliyetlerinin temel motivasyonunu, küresel ticaret rotalarındaki seyrüsefer serbestisini garanti altına almak ve stratejik kırılma noktalarında caydırıcılığı sürdürmek oluşturuyor. Son dönemde özellikle Baltık Denizi ve çevresindeki sivil enerji hatları ile denizaltı iletişim kablolarına yönelik güvenlik endişelerinin artması, müttefik kuvvetlerin denizlerdeki denetim sıklığını artırmasındaki ana etken olarak öne çıkıyor.

Çok uluslu filolar, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde deniz yollarının açık kalmasını sağlamak ve ani gelişebilecek her türlü senaryoya anında karşılık verebilmek adına devriye görevlerini kararlılıkla sürdüreceklerini bildiriyor.