Bangladeş ve Çin arasında 2,3 milyar dolarlık J-10CE tedarik taslağı imzalandı

Bangladeş Hava Kuvvetleri koordinasyonunda kurulan özel heyet, Çin devlet şirketi CATIC ile yürütülen doğrudan tedarik sözleşmesinin taslak metnine son şeklini verdi. Hazırlanan resmi taslak, nihai onay işlemlerinin tamamlanması amacıyla Bangladeş Silahlı Kuvvetler Dairesi ve ilgili bakanlıklara iletildi. Anlaşma uyarınca tedarik edilecek jetlerin yarısının doğrudan aktif filoya dahil edilmesi, kalan kısmının ise eğitim faaliyetleri ve yedek güç unsurları için konuşlandırılması planlanıyor.

Maliyet avantajı ve operasyonel geçmiş seçimi belirledi

Dakka yönetiminin Avrupa menşeili alternatif jet modelleri yerine Çin üretimi platformlara yönelmesinde fiyat-performans kriterleri ile uçağın bölgesel askeri geçmişi ana etken oldu. Benzer kalitedeki batılı muadillerine kıyasla J-10CE modelinin maliyet açısından çok daha erişilebilir olduğu vurgulanıyor. Jetlerin birim taban fiyatının yaklaşık 62,7 milyon dolar seviyesinde olduğu, teknik destek, lojistik altyapı ve personel eğitim bütçeleriyle birlikte toplam maliyetin uçak başına 115 milyon dolara yaklaştığı belirtiliyor.

Bölgesel güç dengeleri ve modernizasyon takvimi hızlandı

Yaşlanan F-7 önleme uçağı filosunu tamamen devre dışı bırakmayı hedefleyen Bangladeş, bu kritik hamleyle Güney Asya'daki hava savunma yeteneklerini yepyeni bir boyuta taşımayı amaçlıyor. Teslimat takviminin 2027 yılına kadar tamamlanması öngörülen tedarik paketi, uzun menzilli hava-hava füzeleri ve gelişmiş radar sistemleri entegrasyonuyla hava sahası koruma kapasitesini maksimuma çıkaracak. Dakka ile Pekin arasındaki ortaklığı askeri boyutta daha da derinleştirecek olan bu devasa hamle, bölgedeki caydırıcılık dengelerini yeniden şekillendirecek nitelikte. Askeri üslerdeki hangarların ve bakım atölyelerinin bu yeni nesil süpersonik uçaklara uyumlu hale getirilmesi için Çinli mühendislerin Dakka'da uzun soluklu bir teknik altyapı mesaisi yürütmesi bekleniyor. Pilotların simülatör eğitimleri ve harbe hazırlık uçuşları için Pekin yönetimiyle ortak bir askeri akademi müfredatı oluşturulması da anlaşmanın teknik ek protokolleri kapsamında bulunuyor. Güney Asya'daki jeopolitik kırılganlıkların arttığı bir dönemde atılan bu imza, komşu ülkelerin hava savunma envanterlerini güncelleme arayışlarını da doğrudan tetikleyebilir. Yeni nesil radar ve elektronik harp sistemleriyle donatılan filonun operasyonel yetkinliğe ulaşması, ülkenin sınır güvenliği politikalarında kalıcı bir koruma kalkanı işlevi görecek.