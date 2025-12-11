Bangladeş–İtalya hattında Eurofighter iş birliği gündemde

Bangladeş Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi tarafından paylaşılan duyuruya göre Bangladeş, Eurofighter savaş uçağını tedarik etmek için ilk adımı attı. Bu bağlamda, Bangladeş Ordusu’nun 2030 hedeflerinde yer alan maddelerden birisi olan savaş uçağı tedariki kapsamında İtalya ile Niyet Mektubu imzalandı.

İki taraf arasındaki mektup, Bangladeş Hava Kuvvetleri (BAF) karargahında Bangladeş Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Mahmood Khan, İtalya’nın Dakka Büyükelçisi Antonio Alessandro, Bangladeşli ve İtalyan temsilcilerin huzurunda imzalandı.

Eurofighter tedarikinde Leonardo öncü rol üstleniyor

Defence Turk'ten Eren Yiğitoğlu'nun haberine göre, Eurofighter konsorsiyumunun %21’ini oluşturan Leonardo, bu tedarikte öncü rol üstleniyor. Ortaya çıkacak herhangi bir siparişle birlikte Typhoon uçağının son montajı İtalya’nın Torino kentinde gerçekleştirilecek. Bangladeşli temsilciler, Captor-E aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radarı ve P3Eb (Faz 3 Geliştirme Paketi b) yükseltmeleriyle donatılmış Typhoon’u test etmek ve değerlendirmek için 2025’in başlarında Torino’yu ziyaret etmişti.

Bangladeş’in sipariş edilecek uçak sayısının kesinleşmesi, üretim siparişi imzalanana kadar muhtemelen tam olarak gerçekleşmeyecek olsa da önceki açıklamalar 10 ila 16 adet Typhoon (veya eşdeğer Batı tipi) uçağına yönelik bir isteğe işaret ediyordu. Fransa, ülkeye Rafale savaş uçaklarını tedarik etmeye yönelik çeşitli girişimlerde bulunmuş olsa da Typhoon uzun zamandır önde gelen aday olarak görünüyordu. Bu uçakların Bangladeş Hava Kuvvetleri’nin (BAF) envanterinde yer alan Chengdu J-7’lerinin ve MiG-29’larının yerini alması planlanıyor.

Teslimatların 2030’dan önce başlaması öngörülmüyor

Bangladeş’in tedarik edeceği uçaklar muhtemelen Tranche 4 standardında olacak ve Tranche 5 uçaklarının herhangi bir müşteriye ilk teslimatının 2030’ların başlarından önce gerçekleşmesi beklenmiyor. Kesinleşmiş bir sözleşme, ülkenin mevcut Rus ve Çin yapımı füze stoklarıyla doğrudan uyumlu olmayacağı için, Bangladeş Hava Kuvvetleri’nin Typhoon uçakları tarafından kullanılacak ilgili mühimmatları da içerecektir.

Bununla birlikte Bangladeş Hava Kuvvetleri, 2010’larda Rus Yak-130 jet eğitim uçakları için sözleşme imzalayıp teslim almış olsa da artan lojistik sorunlar ve Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle Bangladeş’in ek Rus yapımı sistemleri tedarik etmesi beklenmiyor. Ayrıca Bangladeş, Çin ile dostane ilişkilerini sürdürüyor ve Typhoon’larla birlikte görev yapacak Chengdu J-10C’leri de tedarik etmeyi planlıyor. Son olarak Pakistan’dan da JF-17 Thunder savaş uçaklarının tedarikine yönelik çeşitli iddialar basın organlarında yer aldı.