Batı'dan Ukrayna'ya hava savunmasında kesintisiz destek
Ukrayna'nın Batılı ortakları, Rusya'nın füze ve İHA saldırılarına karşı Kiev'e hava savunma desteğini sürdürüyor. Kış öncesi enerji altyapısını korumak için mevcut bataryaların güçlendirilmesi ve yeni mühimmat tedariki masada.
Rusya'nın son haftalarda füze ve kamikaze İHA'larla düzenlediği saldırıların yoğunlaşması dikkat çekiyor. Doğrudan enerji tesislerini ve şehir merkezlerini hedef alan saldırılar, hava savunmasını cephe hattı kadar kritik hale getirdi.
Destek tek sisteme bağlı değil
Sağlanan yardım tek bir sistemle sınırlı değil. ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere Batılı ortakların katkısıyla kısa, orta ve uzun menzilli hava savunma sistemlerinin birlikte çalışması, radar ağının genişletilmesi ve önleyici füze stoklarının yenilenmesi planlanıyor. Özellikle yüksek irtifa önleme kapasitesinin kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor.
Hedef kışa hazır girmek
Kiev yönetimi için ana hedef, kış ayları gelmeden hava savunma açığını kapatmak. Bu kapsamda Washington ve Avrupa başkentleriyle hem mevcut sistemlerin bakım ve modernizasyonu hem de ortak üretim kapasitesinin artırılması görüşülüyor. Atılan adımlarla sivil altyapının korunması ve kesintilerin en aza indirilmesi hedefleniyor.