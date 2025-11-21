Batı'nın Türkiye'ye uyguladığı silah ambargoları bitiyor mu?

Artık AB üyesi olmayan ancak NATO'nun önemli ülkelerinden olan Birleşik Krallık, çoğu Avrupa ülkesi gibi 2019'da kısıtlama kararı aldı. Ancak bu karardan geri adım atıldı ve 2022 ilkbaharında kısıtlamalar sona erdirildi. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin düzeyi oldukça yüksek. Birleşik Krallık hükümeti, Ekim 2025'te karara bağlanan, Türkiye'ye 20 adet Eurofighter satışını çok önemsiyor.

Kanada , Ekim 2020'de askıya aldığı Türkiye'ye yönelik askeri teknoloji ürünleri ihracatını Nisan 2021'de tamamen iptal etti. Bu iptal, 30 kadar ihracat lisansını etkiledi. Bunlar arasında TB2 silahlı insansız hava araçlarında kullanılan elektro-optik sistemler de vardı. İhracat yasağı Ocak 2024'te sonlandırıldı.

Türkiye'nin kaldırılması için en fazla mesai harcadığı kısıtlamalar ABD tarafından uygulananlar.

Türkiye'nin Rusya'dan S400 hava savunma sistemi alması bu yaptırımların ana tetikleyicisi oldu. Yaptırımlarla Savunma Sanayisi Başkanlığı da hedef alındı.

F-16 savaş uçakları konusunda ve diğer konularda yürütülen müzakerelerde belli bir ilerleme sağlandığına yönelik değerlendirmeler yapılmakla birlikte sorunlar henüz tam olarak giderilemedi.

Olumlu zemin oluştu

Yaptırımlar konusunda olumlu bir zemin oluşmasında küresel ve bölgesel gelişmeler önemli rol oynadı.

Türk yetkililer, uluslararası konjonktürün yanı sıra Türk savunma sanayisinin son dönemde kat ettiği mesafeye de dikkat çekiyorlar.

Konuya ilişkin BBC Türkçe'ye değerlendirmede bulunan bir yetkili, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanlarında ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılar hale gelmesinin diğer ülkeleri yeniden değerlendirme yapmaya ittiğine dikkat çekti.

Aynı yetkili, "Türkiye başından bu yana NATO müttefiklerinin birbirlerine karşı örtülü ya da açık şekilde yaptırım uygulamasının kabul edilemez olduğunu savunuyor" dedi.

Destek de var engel de

Türkiye, NATO'nun komuta ve kuvvet yapısına, harekât ve misyonlarına en fazla katkı sağlayan, silahlı kuvvetlerinin kapasitesi, savaş hazırlığı ve barış koruma kabiliyeti en yüksek ülkelerden biri.

Bu duruma rağmen Türkiye'nin AB savunma girişimlerine tam katılımı bazı engellerle karşı karşıya.

Aralarında İspanya, İtalya ve Polonya'nın da yer aldığı çok sayıda AB ülkesinin işbirliğinin arttırılmasına sıcak bakmasına rağmen Kıbrıs ve Yunanistan'ın engellemeleri sürüyor.