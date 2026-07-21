Baykar ve Leonardo ortaklığı üretimi yeni İHA Astore Levante tanıtıldı

Leonardo, Baykar ve LBA System'den yapılan ortak yazılı açıklamada, Leonardo ile Baykar'ın ortak girişimi LBA Systems'ın tam operasyonel hazırlık seviyesine ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda ortakların, LBA Systems'ın ilk ürünü olan Astore Levante'yi de tanıttığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Astore Levante, kendini kanıtlamış Bayraktar TB3 platformunu, Leonardo'nun sensörleri, görev sistemleri ve yer kontrol istasyonunu da içeren geniş kapsamlı ileri teknolojileriyle birleştiriyor. Astore Levante ve KIZILELMA'ya yönelik endüstriyel faaliyetler Leonardo'nun üretim tesislerinde yürütülecek. İlk Astore Levante partisinin üretimine başlanmış durumda ve sistemlerin bu yılın sonuna kadar İtalya'daki son kullanıcıya teslim edilmesi planlanıyor. TB2 ve Akıncı platformlarına yönelik çalışmalar ise Baykar'ın İtalya'daki tesislerinde gerçekleştirilecek."

"Savunma sanayi altyapısını güçlendirecek stratejik bir adımdır"

Ortak açıklamada görüşlerine yer verilen Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, LBA Systems'ın, Baykar'ın sahada kendini kanıtlamış yüksek teknoloji otonom mimarisi ve üretim gücü ile Leonardo'nun gelişmiş faydalı yük ve aviyonik kabiliyetlerini bir araya getiren önemli bir girişim olduğunu vurguladı.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"KIZILELMA'nın M-346 ile gerçekleştirdiği son insanlı-insansız müşterek görev (CUC-T) testlerinin başarısı, otonom sistemlerimizin NATO standartlarında ulaştığı olgunluğu ortaya koydu ve savaş sahasının zorlu operasyonel ihtiyaçlarına doğrudan cevap verdi. LBA Systems'le, kağıt üzerindeki konseptlerin ötesine geçerek, Astore Levante'den KIZILELMA'ya kadar küresel pazara hazır ve güvenilir çözümler sunacağız. Bu ortaklık, hem Avrupa'nın hem de müttefik ülkelerin savunma sanayi altyapısını güçlendirecek stratejik bir adımdır."

Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) ve Genel Müdürü Lorenzo Mariani de LBA Systems'ın hızla büyüyen insansız sistemler pazarına kapsamlı ve rekabetçi bir ürün yelpazesiyle girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"LBA Systems, günümüz operasyonel zorluklarının gerektirdiği görev ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla farklı Baykar platformlarına entegre edilebilen Leonardo'ya ait kapsamlı faydalı yük çözümlerinden yararlanıyor. LBA Systems'ın faaliyete başlaması aynı zamanda stratejimizin temel unsurlarını da yansıtıyor. Uygulama ve üretimin hızlandırılması, daha güçlü ve daha büyük bir sanayi altyapısı oluşturulması, Avrupa ve küresel pazarlardaki değişen talebi karşılayacak kritik ölçeğe ulaşmak için ortaklıkların geliştirilmesi, büyüme ve değer yaratılması."

Baykar ile Leonardo arasındaki ortaklık

Baykar ile Leonardo arasındaki ortaklık, Mart 2025'te Roma'da imzalanan mutabakat muhtırasıyla başladı. Haziran 2025'te Paris Airshow'da resmi ortak girişim sözleşmesi imzalandı.

LBA Systems ortak girişimi, insansız hava sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve desteklenmesini amaçlıyor ve İtalya merkezli olarak eşit ortaklıkla faaliyet gösteriyor. Bu ortaklığın, insansız hava araçlarında geleceği şekillendirecek gelişmelerde öncü olması hedefleniyor.

Baykar, ileri insansız platformların tasarım ve geliştirmesine odaklanıyor, Leonardo ise son teknoloji elektronik sistemler ve yükler sağlıyor, insanlı-insansız işbirliği ve sürü kabiliyetlerini hayata geçiriyor ve kalifikasyon/sertifikasyon faaliyetlerine dahil oluyor.