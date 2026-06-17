Bayraktar AKINCI TİHA, BOZOK mühimmatı ile harekat halindeki hedefi tam isabetle vurdu



Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), operasyonel yeteneklerini geliştirmeye ve farklı mühimmat entegrasyonlarını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Bayraktar AKINCI, TÜBİTAK SAGE tarafından yerli milli olarak üretilen BOZOK Lazer Güdümlü Minyatür Mühimmat ile harekat halinde olan hedefi tam isabetle vurdu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bayraktar AKINCI, BOZOK Mühimmatı Atış Testi, BOZOK Munition Firing Test Tam İsabet" ifadelerini kullandı.