Bayraktar KEMANKEŞ 2 füzesi testleri geçti

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği KEMANKEŞ 2 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi, Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, geliştirilen yüksek teknoloji ürünü insansız sistemlerin testleri başarıyla devam ediyor.

Test süreci devam ediyor

KEMANKEŞ 2 mini akıllı seyir füzesinin yürütülen test süreci de devam ediyor. Baykar bu kez KEMANKEŞ 2 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesinin Sistem Tanımlama Testi'nin gerçekleştirdi.

Riskli hedeflere karşı etkin

Yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebiliyor.

200 kilometreden fazla görev menziline sahip KEMANKEŞ 2, yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.

Yapay zeka destekli oto pilot sistemiyle otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirecek.

Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek KEMANKEŞ 2, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabilecek.

KEMANKEŞ 2, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda destek sağlayacak.