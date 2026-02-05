Bayraktar KIZILELMA eğitim uçuşunu başarıyla tamamladı
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın 2026'nın ilk çeyreğinde envantere gireceğini duyurduğu Bayraktar KIZILELMA, uçuş eğitimi gerçekleştirdi.
Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, eğitim uçuşlarına devam ediyor. Tekirdağ Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, eğitim uçuşu gerçekleştirdi. KIZILELMA'nın 2026 yılının ilk çeyreğinde envantere girmesi bekleniyor.