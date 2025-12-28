Bayraktar KIZILELMA kol uçuşu" ile ilke imza attı! Bakan Yerlikaya'dan paylaşım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayraktar KIZILELMA'nın akıllı filo otonomisine yönelik test uçuşunda, dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağının otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirmesinde emeği geçenleri kutladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli teknoloji hamlemiz dünyada ilklere imza atmaya devam ediyor. İki insansız savaş uçağı otonom yakın kol uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu, dünyada bir ilkti. Ülkemizin gurur kaynağı olan bu teknolojik hamlelerde emeği geçenleri yürekten kutluyorum." ifadelerine yer verdi.