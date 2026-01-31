Belarus ilk Su-30SM2 savaş uçaklarını teslim aldı

Belarus Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Alexander Belyaev, yeni Su-30SM2 savaş uçaklarının teslim alındığını duyurdu. Bu bağlamda 2026 yılının ilk Su-30SM2 savaş uçağı partisi ülkeye ulaşırken, yeni teslim edilen uçaklar son testlerin ardından resmi olarak göreve başlayacak.

Defence Turk'ten Eren Yiğitoğlu'nun haberine göre, teslimatla ilgili olarak Belyaev, “Hava kuvvetleri mensuplarının birincil görevi ülkemizin hava sahasını korumaktır. Onlar ilk savunma hattıdır. Yeni uçakların gelişi pilotlar için her zaman bir kutlama vesilesidir. Fabrikadan yeni çıkmış bir savaş uçağını uçurmak bir onur ve zevktir ancak aynı zamanda önemli bir sorumluluk da taşır. Havacılık personelinin bu tür uçaklara bakım yaparken hissettiği sorumluluk duygusu ise son derece yoğundur. Halkımızı, ülkemizi hayal kırıklığına uğratmaya hakkımız yok. Bu nedenle, sevgili vatanımızın barış ve refah içinde kalmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Yeni Su-30SM2 uçakları göreve başladı

Bir önceki teslimat ise 2025 yılının Aralık ayında gerçekleşmişti. Bu kapsamda Belarus Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Alexander Belyaev, 2025 yılının üçüncü Su-30SM2 savaş uçağı partisi ülkeye ulaştığını duyurmuştu. Yeni teslim edilen uçaklar teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından resmi olarak göreve başlamıştı.

Teslimatla ilgili olarak Alexander Belyaev, “Yeni uçakların gelişi artık iyi bir gelenek haline geldi: Filo sürekli olarak yenileniyor. Bu uçaklar yakında hava üssünde teknik incelemeden geçecek ve en geç iki hafta içinde sevgili vatanımızı hava sahasında savunmak üzere göreve başlayacaklar. Bu son parti değil; yeni ekipmanlar gelmeye devam edecek ve hava sınırlarımızın savunma kabiliyeti artacak.” ifadelerini kullanmıştı.

Uçakların tedarik süreci 2017 yılında başladı

Army Recognition tarafından yapılan habere göre Su-30SM2 uçaklarının teslimatları Haziran 2017’de 12 adet Su-30SM serisi savaş uçağını kapsayan ve yaklaşık 600 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen bir sözleşme ile başladı. Ardından ilk uçaklar Kasım 2019’da Belarus’a teslim edildi. Rus uzmanlara göre bu yıl gerçekleştirilen ilk parti teslimatla birlikte ülkeye toplamda 8 adet Su-30SM2 ulaştı.

Bununla birlikte bu sevkiyat, Belarus’un Rusya ile uzun süredir devam eden askeri iş birliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Keza Belarus ve Rusya, 2012 yılında ortak bölgesel hava savunma sistemini resmileştirmişti. Bu yapı, Belarus’un NATO üyesi Polonya, Litvanya ve Letonya ile doğrudan sınır komşusu konumunda bulunması nedeniyle operasyonel açıdan büyük önem taşıyor. Söz konusu coğrafi konum, savaş uçağı hazırlığı ile kara konuşlu hava savunma unsurlarının günlük operasyonlarda alışılmadık ölçüde iç içe yürütülmesine yol açıyor.