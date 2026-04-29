Belarus zırhlı gücünü sahaya sürdü: Yerli T-72BM2 tankları orduda göreve başladı

Rusya’dan tank tedariki beklemek yerine kendi çözümünü üreten Minsk yönetimi, yüzde 88 yerlilik oranına ulaştığı bu modernizasyon projesiyle bölgesel askeri kapasitesini bağımsız bir hat üzerinden tahkim ediyor.

Modern savaş tecrübesiyle şekillenen yeni koruma kalkanı

Modern muharebe sahalarından elde edilen deneyimlerle geliştirilen T-72BM2, seleflerine göre çok daha dirençli bir zırh mimarisi sunuyor. Tankın gövde, kule ve yan bölümleri, yeni nesil dinamik koruma sistemleriyle donatılırken; arka bölüme eklenen kafes zırhlar tanksavar füzelerine karşı caydırıcılığı artırıyor. Özellikle tankın hayatta kalma kabiliyetini yükselten bu zırh paketi, aracın hem kentsel çatışmalarda hem de açık arazideki manevra kabiliyetini korumasını amaçlıyor.

Teknoloji ve ateş gücünde dijital dönüşüm

Yeni nesil T-72BM2, sadece zırhıyla değil, sahip olduğu gelişmiş atış kontrol sistemleriyle de dikkat çekiyor. Çok kanallı Sosna-U nişancı nişangahı ile donatılan araçlar, gece ve gündüz her türlü hava koşulunda yüksek isabet oranı yakalayabiliyor. Tank komutanına silah sistemleri üzerinde tam kontrol sağlayan dijital balistik bilgisayarlar ve rüzgar sensörleri, durumsal farkındalığı en üst seviyeye çıkarıyor. Ayrıca ana motoru çalıştırmadan tüm sistemlerin işlemesini sağlayan bağımsız güç kaynağı, tankın operasyonel ömrünü uzatırken yakıt tasarrufu da sağlıyor.

Operasyonel bağımsızlık ve bölgesel yansımalar

Kritik sınır bölgelerindeki 11. Mekanize Tugay bünyesinde göreve başlayan bu yeni tank partisi, Belarus’un askeri tedarik zincirindeki otonom yapısını güçlendiriyor. Kendi fabrikalarında seri üretim kapasitesine ulaşan ordu, modernizasyon maliyetlerini düşürürken operasyonel hazırlık seviyesini de yukarı çekmiş durumda. Bu adımın bölgedeki konvansiyonel kara gücü dengeleri üzerinde uzun vadeli etkileri olması ve Belarus'un savunma sanayisindeki yerlileşme hamlesinin yeni projelerle devam etmesi bekleniyor.