Belçika ek F-35 alımı için hazırlıkta: Avrupa savunma dengesi yeniden şekilleniyor

Avrupa’da hava kuvvetlerinin modernizasyon süreci yeni bir ivme kazanıyor. Belçika, mevcut filosuna ek olarak yeni F-35 savaş uçakları satın almak üzere hazırlıklarını hızlandırdı. Bu adım, NATO’nun doğu kanadında artan güvenlik kaygıları ve Rusya’nın bölgedeki askeri faaliyetleri karşısında, Avrupa ülkelerinin ileri teknolojiye sahip platformlara yönelme eğilimini güçlendiriyor.

Transatlantik bağlar, kıtanın hava gücü stratejisini yönlendiriyor

Belçika’nın ek sipariş kararı, yalnızca ulusal savunma kapasitesini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda Avrupa’nın ortak güvenlik mimarisinde Washington ile işbirliğinin hâlâ belirleyici olduğunu gösteriyor. ABD üretimi F-35’lerin tercih edilmesi, transatlantik ilişkilerin savunma alanında stratejik önemini koruduğunu ortaya koyuyor.

Kıta genelinde benzer adımlar atan diğer ülkelerle birlikte Belçika’nın bu hamlesi, Avrupa savunma sanayinde ortak hareket etme arayışını da güçlendiriyor. Hava gücünün modernizasyonu, sadece teknolojik bir yenilenme değil; aynı zamanda siyasi ve stratejik bir mesaj olarak da okunuyor.

Önümüzdeki dönemde Avrupa’nın hava kuvvetleri, F-35 gibi ileri teknoloji platformlarla yeniden şekillenirken, bu dönüşüm kıtanın güvenlik dengelerinde yeni bir sayfa açacak gibi görünüyor.