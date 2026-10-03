Belçika, hava savunmasında boşluğu NASAMS ile kapatıyor: Hedef kritik altyapı

Brüksel’in uzun vadeli planı toplamda 10 bataryayı kapsıyor. Projenin ilk aşamasında, personelin ve komuta altyapısının erken dönemde hazır hale getirilmesi amacıyla, 2027 yılından itibaren geçici olarak bir NASAMS sisteminin kiralanarak göreve başlatılması hedefleniyor.

Toplam bütçe 1 milyar dolar bandında

Anlaşmanın finansal çerçevesinin yaklaşık 918 milyon Euro (1 milyar dolar) seviyesinde olduğu belirtiliyor. Bu bütçe yalnızca bataryaları değil; komuta kontrol entegrasyonu ile kapsamlı destek paketini de içeriyor. Savunma kaynakları, Skyranger sistemleri ve radar entegrasyonlarını da kapsayan toplam hava savunma modernizasyonunun çok daha geniş bir bütçeye yayılacağını aktarıyor.

Satışın ardından Kongsberg tarafından yapılan açıklamada, Belçika'nın bu adımla kendi hava sahasında kesintisiz bir koruma kalkanı oluştururken, Avrupa'nın ortak hava savunmasına da stratejik bir katkı sunacağı vurgulandı.

30 yıl sonra ilk büyük dönüş

Bu hamleyle Belçika, Soğuk Savaş'ın ardından 1990'larda tasfiye ettiği kara konuşlu hava savunma kabiliyetini yaklaşık 20 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez bu ölçekte geri getiriyor. Hükümet; limanlar, enerji nakil hatları ve askeri tesisler gibi kritik altyapıları insansız hava araçları (İHA), seyir füzeleri ve insanlı hava platformlarına karşı tamamen koruma altına almayı amaçlıyor.