Belçika’dan 140,8 milyon Euro'luk mini İHA yatırımı

La Libre tarafından 14 Aralık 2025 tarihinde yapılan habere göre Belçika, Romanya ve Litvanya’da konuşlu birliklerini desteklemek amacıyla keşif ve gözetleme (ISR) görevlerinde kullanılacak yüzlerce mini İHA’nın alımını onayladı. 2025-2028 yılları arasını kapsayan ve bütçesi 140,8 milyon Euro olarak belirlenen program, NATO’nun doğu kanadındaki konuşlanmalarla uyumlu olarak taktik seviyede durumsal farkındalık sağlamayı hedefliyor.

Bu bağlamda söz konusu karar, doğrudan Romanya ve Litvanya’da görev yapan Belçika birliklerinin ihtiyaçlarıyla bağlantılı olarak göze çarpmaktadır. Romanya’da Belçika personeli, Karadeniz bölgesindeki güvenlikle bağlantılı müttefik konuşlanmalarına katılarak diğer NATO kuvvetleriyle çok uluslu bir ortamda görev yapmaktadır.

Defence Turk'ten Olgun Yılmaz'ın haberine göre, Litvanya’da ise Belçika birlikleri, Rusya ve Belarus’a coğrafi yakınlığın operasyonel bağlamı şekillendirdiği Baltık bölgesinde güvenliği pekiştirmeyi amaçlayan müttefik çabalarının bir parçasıdır. Bu konuşlanmalar; izleme, ortak birimlerle koordinasyon ve gelişen güvenlik koşulları altında hazırlık görevleri gibi rutin faaliyetleri içermektedir. Bu noktada harekât ortamı, karar alma süreçlerini ve kuvvet korumasını desteklemek için yerel seviyede anlık durumsal farkındalık gerektirmektedir.

Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken habere konu alımı salt yapısal bir modernizasyon çabasından ziyade somut operasyonel gereksinimlere bir yanıt olarak sunuyor. Onaylanan karar, mini İHA’ları konuşlu birliklerin kullanımına sunulması beklenen standart araçlar arasına yerleştiriyor. Bu adım ayrıca Belçika’nın ekipman tercihlerini NATO’nun doğu kanadındaki taahhütleriyle uyumlu hale getirme yönündeki daha geniş çabasını da yansıtıyor. Army Recognition tarafından aktarılan bilgilere göre ilgili tedarik, ölçek olarak “önemli” ve “anında harbe hazırlık” odaklı olarak tanımlanıyor.

Bu bağlamda, yüzlerce sistemin envantere girmesiyle taktik seviyede sürekli ve esnek bir keşif kabiliyeti sağlanması amaçlanıyor. Yetkilendirme, 12 Aralık 2025 Cuma günü Bakanlar Kurulu tarafından resmen onaylanarak Belçika Savunma Bakanlığı’nın keşif ve gözetleme görevlerine özel İHA alım sürecini başlatmasına olanak tanıdı.

Tedarik süreci nasıl işliyor?

Tedarik süreci, Belçika’nın ittifakla ilgili alımlarda düzenli olarak kullandığı bir çerçeve olan NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) aracılığıyla yürütülüyor. Onaylanan paket sadece İHA’ların teslimatını değil, aynı zamanda bakım desteğini ve operatörler ile teknisyenler için eğitimi de kapsıyor. Bu yaklaşım, sistemlerin en başından itibaren tam bir destek yapısıyla sahaya sürülmesi niyetini gösteriyor. “Mini İHA” ifadesine yapılan mükerrer atıflar, stratejik görevler için tasarlanmış daha büyük insansız hava araçlarından ziyade, taktik keşif için uygun, küçük ve kısa menzilli platformlara işaret ediyor.

Yüzlerce sistemi içerdiği belirtilen tedarik ölçeği ise, sistemlerin özel unsurlarca sınırlı kullanımından ziyade konuşlu birliklere geniş çapta dağıtılacağını gösteriyor. Finansal açıdan programın toplam maliyetinin 2025–2028 döneminde 140,8 milyon Euro olması öngörülüyor ve harcamalar birkaç bütçe yılına yayılıyor. 2025 yılı için 53,7 milyon Euro'luk kısmın taahhüt edildiği ve bunun toplam yatırımın ilk dilimini oluşturduğu belirtiliyor. Sonraki yıllar için ihtiyaçlar değerlendirilecek olup, bu durum ilerleyen dönemdeki tahsisatların gelişen operasyonel gereksinimlere ve erken saha sürümünden elde edilen deneyimlere bağlı olabileceğine işaret ediyor.