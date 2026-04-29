Belçika’nın Gepard Hamlesi: 15 ‘Gök Kalkanı’ Ukrayna için dönüyor

Nisan 2026 başında onaylanan 1 milyar Euro’luk kapsamlı askeri yardım paketi çerçevesinde hayata geçirilen bu proje, maliyet-etkin hava savunma çözümlerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Modernize edilecek sistemlerin, özellikle seyir füzeleri ve dron tehditlerine karşı Ukrayna’nın kritik altyapı korumasını güçlendirmesi hedefleniyor.

Ukrayna hava sahasının korunmasına yönelik müttefik yardımları, Belçika’nın son hamlesiyle yeni bir boyut kazandı. Belçika Savunma Bakanlığı, mülkiyeti özel bir savunma yüklenicisinde bulunan 15 adet Gepard kundağı motorlu uçaksavar sistemini geri satın alarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne devrediyor. Bu adım, Belçika'nın lojistik destekten ağır hava savunma sistemleri tedarikçiliğine geçişini simgeleyen stratejik bir değişim olarak değerlendiriliyor.

Depodan cepheye: Stratejik geri dönüş

Söz konusu Gepard sistemleri, Belçika Ordusu’nun 2000’li yılların başında emekli ettiği ve o dönemden bu yana özel depolarda bekletilen araçlardan oluşuyor. Yaklaşık yirmi yıl boyunca işlevsiz kalan bu sistemler, günümüz muharebe sahasında özellikle kamikaze dronlara karşı sergiledikleri yüksek başarı oranı nedeniyle yeniden kıymetli bir varlık haline geldi. Belçika'nın bu sistemleri modernize ederek Ukrayna’ya göndermesi, atıl durumdaki askeri kapasitenin güncel tehditlere karşı yeniden mobilize edilmesinin en somut örneğini teşkil ediyor.

Modernizasyon süreci ve operasyonel etki

Yardım paketinin finansmanı, Belçika hükümetinin Nisan ayı başında yasalaştırdığı dev askeri bütçeden karşılanacak. Teslimat öncesinde Belçika’daki savunma tesislerinde tam kapsamlı bir yenileme sürecine girecek olan araçların, hem mekanik hem de atış kontrol sistemleri güncellenecek. Modernize edilen Gepardların cephe hattına sevk edilmesiyle birlikte, Ukrayna'nın katmanlı hava savunma mimarisindeki en kritik boşluklardan biri olan nokta savunma kabiliyetinin önemli ölçüde artması bekleniyor.