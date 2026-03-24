Berlin'in 10 milyar Euro değerindeki uydu planı savunmada ayrışma yarattı

Avrupa’nın savunma sanayisindeki entegrasyon çabaları, Almanya’nın tek taraflı askeri uydu girişimiyle yeni bir tartışmanın eşiğine geldi. Mart ayı itibarıyla detayları netleşen 10 milyar Euro tutarındaki proje, Berlin’in haberleşme ve istihbarat kapasitesini bağımsızlaştırmayı hedeflese de bu durum AB koridorlarında hoşnutsuzlukla karşılandı. Özellikle nisan ayı öncesinde yoğunlaşan eleştiriler, birliğin mevcut projeleriyle çakışan bu yatırımın stratejik bir hata olabileceğine odaklanıyor.

Savunma bütçelerinde mükerrer harcama riski

AB içindeki bazı parlamento üyeleri, Almanya’nın bu adımını savunma kapasitelerinde bir parçalanma olarak nitelendiriyor. Brüksel’den gelen tepkilerde, Avrupa genelinde zaten yürütülen ortak uydu programları varken Berlin’in kendi sistemini kurmasının kaynak israfına yol açacağı belirtiliyor. Mart ayı sonu verilerine göre, milyarlarca Euro tutarındaki paranın aynı teknolojik altyapı için iki kez harcanacak olması, üye ülkeler arasındaki mali disiplin ve askeri uyum tartışmalarını da alevlendirdi.

Maliyet artışı ve teknolojik ayrışma

Eleştirilerin bir diğer boyutu ise savunma harcamalarının vergi mükellefleri üzerindeki giderek ağırlaşan yükü. Savunma kaynaklarının verimli kullanılması gerektiğini savunan taraflar, Almanya’nın tek başına hareket etmesinin nisan ayındaki bütçe görüşmelerini zora sokacağını vurguluyor. Berlin’in bu bağımsız hamlesinin, Avrupa’nın teknolojik bağımsızlığını güçlendirmek yerine ülkeler arası bir rekabet sahası oluşturmasından endişe ediliyor.

Ortak savunma vizyonu test ediliyor

Almanya’nın 10 milyar Euro seviyesindeki bu tercihi, Avrupa’nın ortak savunma stratejisi için bir turnusol kağıdı niteliği taşıyor. Mart ayının son günlerinde yoğunlaşan diplomatik temaslar, Berlin’in bu projeyi AB sistemlerine ne ölçüde entegre edeceğini belirleyecek. Eğer bir uzlaşı zemini bulunamazsa, ulusal çıkarlar ile birlik ideali arasındaki bu gerilim nisan ayı boyunca gündemin ilk sıralarında yer almaya devam edecek.