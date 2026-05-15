Berlin’in stratejik hamlesi: Almanya kendi derin taarruz kapasitesini inşa ediyor

ABD'nin Almanya'daki uzun menzilli füze konuşlandırma planlarını iptal etmesi, Berlin yönetimini Avrupa'nın güvenlik mimarisinde oluşabilecek boşluklara karşı radikal bir karara itti. Yıllardır stratejik caydırıcılık konusunda büyük ölçüde Washington’ın şemsiyesine güvenen Almanya, bu yeni tablo karşısında kendi 'Derin Taarruz' (Deep Strike) kapasitesini oluşturmak için kolları sıvadı. Alman Savunma Bakanlığı, ordunun operasyonel derinliğini artırmak amacıyla ABD merkezli savunma devleriyle yürütülen Typhon füze sistemleri ve Tomahawk Block V seyir füzeleri tedarik sürecini en öncelikli madde haline getirdi.

Typhon ve Tomahawk: Avrupa’nın yeni caydırıcılık kalkanı

Berlin’in masadaki planı, 3 adet Typhon füze sistemi bataryasının envantere katılması ve bu sistemlerde kullanılmak üzere 400 adede kadar Tomahawk Block V füzesinin satın alınmasını öngörüyor. Raytheon tarafından geliştirilen Tomahawk Block V, bin milin üzerindeki menzili, hareketli deniz hedeflerini vurma kabiliyeti ve gelişmiş haberleşme sistemleriyle modern savaş sahasının en etkili seyir füzelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu kapasite, Almanya’ya NATO’nun doğu kanadındaki tehditlere karşı bağımsız ve caydırıcı bir "cezalandırma yeteneği" kazandıracak.

Stratejik otonomi yolunda kritik viraj

Bu hamle, Almanya’nın ‘Zeitenwende’ (Dönüm Noktası) olarak adlandırılan yeni savunma politikasının en somut adımlarından biri olarak nitelendiriliyor. Berlin’in bu kadar büyük bir konvansiyonel ateş gücü biriktirmesi, Avrupa’nın stratejik otonomi arayışında Almanya’nın artık daha aktif ve sert bir askeri profil çizeceğinin ilanı olarak yorumlanıyor. Washington ile yürütülen görüşmelerin hızlandırılması, teslimat takviminin olası bir bölgesel gerilimden önce tamamlanması hedefini taşıyor.