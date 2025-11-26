Birleşik Krallık, Ajax araçlarının kullanımını geçici olarak rafa kaldırdı

Birleşik Krallık Kraliyet Ordusu kullanımındaki Ajax, Exercise Iron Fist Tatbikatı kapsamında 31 askerin gürültü ve titreşim nedeniyle rahatsızlanmasının ardından kullanımı durduruldu. Toplam değeri 5,5 milyar sterlin olan orta sınıf zırhlı araçlar program kapsamındaki Ajax zırhlı muharebe araçlarının kullanımı, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı tarafından “aşırı ihtiyat” gerekçesiyle 2 haftalığına askıya alındı.

Defence Turk'ten Melek Cevşen Yücel'in haberine göre, söz konusu olaydan 3 hafta önce Savunma Hazırlığı ve Sanayi Bakanı Luke Pollard, testler sırasında ve sonrasında yaralanmalara yol açan gürültü ve titreşimle ilgili önceki sorunların çözüldüğünü ve Ajax’ın artık güvenli olduğunu açıklamış; Ajax’ın İlk Operasyonel Kabiliyet (IOC) durumuna ulaştığını duyurduğu etkinlikte, platformun artık operasyonlarda kullanılabileceğini ifade etmişti.

Ajax araçlarında süregelen teknik sorunlar

Ancak son olayda 31 askerin yaşadığı yaralanmaların gürültü ve titreşim kaynaklı olduğu, personelin aracı terk ettikten sonra kusma ve kontrolsüz titreme yaşadığı bildirildi. Ajax programı, testlerin başlamasından bu yana gürültü ve titreşim kaynaklı güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya ve bu durum, 2017 yılında hizmete girmesi planlanan araçların teslimatında 8 yıllık bir gecikmeye yol açtı.

Bu karar, Savunma Bakanlığı’nın 5,5 milyar sterlin tutarındaki orta sınıf zırhlı araç için güvenlik konusunda yeni güvenceler vermesinden sadece günler sonra geldi. BFBS Forces News kısa süre önce, Household Cavalry Regiment’ten 3 askerin platform üzerinde çalıştıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle ordudan sağlık sorunları nedeniyle terhis edilme (medical discharge) sürecine girdiğini duyurmuştu.

2030’a kadar 589 araçlık teslimat hedefi

Ajax, ilk olarak 1971’de hizmete giren CVR(T) araçlarının yerini almak üzere geliştirildi ve halihazırda 160’tan fazla Ajax aracı üretildi. Birleşik Krallık Kraliyet Ordusu, 2030 yılına kadar 6 farklı varyanttan oluşan 589 adet Ajax muharebe aracını teslim almayı hedefliyor. Platformun ise onlarca yıl hizmette kalması bekleniyor.