Birleşik Krallık, Ajax zırhlı aracının testlerini durdurdu

Birleşik Krallık, yıllardır süren teknik arızalar ve gecikmelerin ardından ordunun 6 milyar sterlinlik (8 milyar dolar) sorunlu programının yaşadığı en son aksilik olarak, Ajax zırhlı muharebe aracının tüm testlerini durdurduğunu açıkladı. Savunma Hazırlığı ve Sanayi Bakanı Luke Pollard, durdurma kararını 18 Aralık 2025 Perşembe günü “ihtiyati tedbir olarak” duyurdu. Söz konusu gelişme, Kasım ayında güvenlik incelemesine olanak tanımak amacıyla aracın eğitim ve tatbikatlarda kullanımının askıya alınması kararını takip ediyor.

Reuters tarafından yapılan habere göre Pollard, güvenlik incelemesinin sonuçlarının kısa süre içinde yayımlanacağını ve testlerin yeni yılda tekrar başlatılıp başlatılmayacağını buna göre değerlendireceğini belirtti. Pollard, yazılı bakanlık açıklamasında, “Ajax ile ilgili soruşturmalardan elde edilen bulgular, Savunma Yatırım Planı kapsamındaki kararlarla yakından ilişkilendirilecektir.” ifadelerini kullandı.

Ajax programında büyük gecikme ve mali sorunlar öne çıktı

Keza 589 adet Ajax aracının 2020 civarında envantere girmesi planlanıyordu ancak bu tarih 2025’e ertelenmişti. Söz konusu sözleşme, son 20 yılda bir İngiliz zırhlı aracı için yapılan en büyük tek kalem anlaşma olma özelliğini taşıyor. Birleşik Krallık’ın bağımsız harcama denetleme kurumu Ulusal Denetim Ofisi, askeri tedarikle ilgili bir dizi sorunu gündeme getirerek, bütçe aşımı, kötü mali planlama ve maliyet tasarrufu sağlanamaması gibi konuları vurguladı.

Defence Turk'ten Olgun Yılmaz'ın haberine göre, General Dynamics tarafından Güney Galler’de üretilen araçların geliştirme süreci, Birleşik Krallık’ın 2014 yılındaki siparişinden bu yana çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen tatbikat kapsamında 31 askerin gürültü ve titreşim kaynaklı rahatsızlıklar yaşaması üzerine araçların kullanımı Savunma Bakanlığı tarafından ‘aşırı ihtiyat’ gerekçesiyle 2 haftalığına askıya alınmıştı.

Personelin aracı terk ettikten sonra kusma ve kontrolsüz titreme yaşadığı bu olaydan yalnızca 3 hafta önce, Savunma Hazırlığı ve Sanayi Bakanı Luke Pollard gürültü ve titreşim sorunlarının çözüldüğünü savunmuş ve Ajax’ın ilk operasyonel kabiliyet (IOC) seviyesine ulaşarak operasyonel kullanıma hazır olduğunu duyurmuştu.