Birleşik Krallık, Challenger 3 tankının seri üretimi için testlerin tamamlanmasını bekliyor

UK Defence Journal’in haberine göre Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, Challenger 3 ana muharebe tankının üretiminin kesin ve açıklanmış bir takvime bağlı olarak başlamayacağını; yalnızca performans testleri başarıyla tamamlandıktan sonra seri üretime geçileceğini doğruladı. Muhafazakâr Parti milletvekili Ben Obese-Jecty’nin yazılı sorularını yanıtlayan Savunma Bakanı Luke Pollard, programın şu anda “tankların performansını kanıtlamak amacıyla birtakım testlerden geçtiğini” ifade etti. Pollard, seri üretimin ürünün performansı doğrulandıktan sonra başlayacağını ve bunun “belirli bir takvime bağlı olmaktan ziyade teknik başarıya dayalı olacağını” da ekledi.

Defence Turk'ten Efe Türk'ün haberine göre, test aşaması, sınırlı sayıda aracın tasarımın, entegrasyonun ve performansın son kullanıcının belirlediği gereksinimlere karşı doğrulanması amacıyla denenmesini içeriyor. 2025 sonu itibarıyla, yalnızca 8 adet Challenger 2 gövdesi, tasarım, üretim ve test faaliyetleri için Rheinmetall BAE Systems Land’e tahsis edilmiş durumda. Dönüşüm için seri üretim süreci ise henüz başlamış değil.

Seri üretim teknik test sonuçlarına bağlı

Bu yanıt, Challenger 3’ün hâlen net bir şekilde test aşamasında olduğunu ve seri üretime geçişin takvimsel kilometre taşlarından ziyade teknik sonuçlara bağlı olacağını netleştiriyor. Pollard, proje ekibinin ilerlemeyi yeniden değerlendirmeye devam edeceğini belirterek, “zaman çizelgesinin teslimat hedefleri, operasyonel ihtiyaçlar ve ortaya çıkan teknik risklerle uyumunu sağlamak için düzenli olarak gözden geçirileceğini” ifade etti.

Üretim için kesin bir başlangıç tarihinden kaçınılmasıyla birlikte, bakanlık aşağı yönlü gecikmeler veya kabiliyet eksiklikleri riskini azaltmayı amaçlayan temkinli ve risk yönetimine dayalı bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor. Daha önceki planlama varsayımları Challenger 3’ün on yıl içinde hizmete girmesini öngörüyordu; ancak son parlamento yanıtları, ilerlemenin önceden belirlenmiş tarihlerden ziyade test sonuçları tarafından yönlendirileceğini vurguluyor.

Challenger 3 programında kapsamlı modernizasyon

Challenger 3, mevcut Challenger 2 araçlarının dönüştürülmesi yoluyla Britanya Ordusu için geliştirilen İngiliz dördüncü nesil ana muharebe tankıdır. Rheinmetall BAE Systems Land tarafından üretilmesi planlanıp,148 tankın teslim edilmesi hedeflenmektedir. Program, yeni bir kule, geliştirilmiş gövde, modüler zırh ve aktif koruma sistemi entegrasyonu için hazırlık gibi unsurlarla Birleşik Krallık’ın zırhlı kabiliyetlerinde onlarca yıldır yapılan en kapsamlı modernizasyonu temsil etmektedir.

Challenger 3’ün kökenleri, Challenger 2’nin hizmet ömrünü uzatmaya yönelik uzun soluklu çalışmalara dayanmaktadır. İlk çalışmalar 2005 yılında Kabiliyet Sürdürme Programı kapsamında başladı; ancak finansman gecikmeleri ve yönetim sorunları ilerlemeyi yavaşlattı. 2014 yılında, program Challenger 2 Yaşam Ömrü Uzatma Programı olarak yeniden yapılandırıldı ve BAE Systems ile Rheinmetall arasında rekabet eden tekliflerin ortaya çıkmasına yol açtı. 2019’da, Birleşik Krallık’taki kara sistemleri operasyonlarının RBSL çatısı altında birleştirilmesinin ardından, Rheinmetall’in daha iddialı tasarımı, filonun yabancı bir tankla tamamen değiştirilmesi dışında tek uygulanabilir seçenek hâline geldi.

NATO uyumlu mühimmat ve yeni nesil atış sistemleri

Challenger 3’teki en belirleyici teknik değişiklik, önceki İngiliz tanklarında kullanılan yivli topun yerine 120 mm Rheinmetall L55A1 yivsiz topun benimsenmesidir. Bu değişiklik, Almanya gibi NATO müttefikleriyle mühimmat ortaklığı sağlarken, Challenger 3 ve Leopard 2 için ortak geliştirilen yeni bir kinetik enerji mühimmatını da beraberinde getiriyor. Diğer iyileştirmeler arasında üçüncü nesil termal görüntülemeye sahip gelişmiş nişangâhlar, geliştirilmiş atış kontrol sistemleri, iyileştirilmiş elektronik mimari ve geliştirilmiş hidrogaz süspansiyon ile transmisyon bileşenleri gibi hareket kabiliyeti artırıcı unsurlar yer alıyor.