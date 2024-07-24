Birleşik Krallık HELWS lazer sistemini test etti

Birleşik Krallık hükümeti tarafından paylaşılan basın bültenine göre Birleşik Krallık, HELWS sistemini test etti. Raytheon tarafından geliştirilen lazer sistemi, Britanya Ordusu envanterinde yer alan Wolfhound zırhlı aracından ateşlenerek ilk denemeyi gerçekleştirdi. Şirket, Birleşik Krallık’ta gerçekleşen testin ne zaman yapıldığına dair bir açıklama yapmadı.

Testte, lazer silahı 1 km’den daha uzak mesafelerdeki hedefleri etkisiz hale getirdi

Birleşik Krallık’ın güneyinde yer alan Porton Down’daki DSTL atış poligonunda gerçekleştirilen testte, lazer silahı 1 km’den daha uzak mesafelerdeki hedefleri etkisiz hale getirdi. Testlerin bir sonraki aşaması, bu yılın ilerleyen zamanlarında ordu personeliyle yapılacak denemeleri kapsayacak ve sistemin gerçek dünya senaryolarındaki kabiliyetleri ve faydaları daha ayrıntılı olarak değerlendirilecek. Raytheon UK CEO’su James Gray testlerle ilgili şunları söyledi:

“Birleşik Krallık’ta bir kara aracına entegre edilen ilk lazer silahını başarıyla ateşleyen DSTL, (Defence Science and Technology Laboratory) Raytheon yüksek enerjili lazer silah sisteminin bir araç üzerine monte edildiğinde hedefleri takip edebileceğini, onlarla etkileşime girebileceğini ve onları yenebileceğini kanıtladı. Şimdi İngiliz Ordusunun önümüzdeki aylarda silah üzerinde deneyler yapmasını ve teknolojinin savaş alanına hazır olduğunu kanıtlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Lazer sistemi denemeleri, Raytheon UK, Frazer-Nash, NP Aerospace, LumOptica, Blighter Surveillance Systems ve Cambridge Pixel gibi kurumların ortak çalışmasıyla yürütülüyor. HELWS’nin bu çeşidi, özellikle NATO sınıf 1 dronlarını etkisiz hale getirmek için tasarlanmıştır ve radar, komuta ve kontrol ve diğer platformlar dahil olmak üzere mevcut hava savunma sistemleriyle uyumludur.

Raytheon’un HELWS’si 40.000’den fazla test saat boyunca aktif olarak görev almış ve 400’den fazla hedefi başarıyla düşürmüş olması nedeniyle ABD kuvvetleriyle kullanım için halihazırda sertifikalandırılmıştır

Ukrayna-Rusya Savaşı’nda kamikaze dronelarının sık sık kullanılması ve savaş sırasında iki tarafa da büyük zararlar vermesi nedeniyle Birleşik Krallık yönetimi de İHA karşıtı sistemler üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Özellikle Karadeniz’de Rus deniz araçlarına ve tanklara karşı yapılan kamikaze drone saldırılarından dolayı dünyada kamikaze drone karşıtı sistemlere karşı ilginin artmasına sebep olmuştur. Raytheon’un drone ve İHA’ları karşı olan çözümü Birleşik Krallık için önemli bir boşluğu dolduracaktır.