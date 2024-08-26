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Birleşik Krallık, ilk askeri uydusunu yörüngeye yerleştirdi

Birleşik Krallık, ilk askeri uydusu Tyche’yi yörüngeye başarıyla yerleştirdi. “Tyche” olarak adlandırılan uydu, 16 Ağustos Cuma günü Kaliforniya’daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden SpaceX’in yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketiyle fırlatıldı.

Haber Merkezi
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Birleşik Krallık, ilk askeri uydusunu yörüngeye yerleştirdi
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Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, ilk askeri uydusunu yörüngeye başarıyla yerleştirerek istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) kabiliyetlerini artırdı. “Tyche” olarak adlandırılan uydu, 16 Ağustos Cuma günü Kaliforniya’daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden SpaceX’in yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketiyle fırlatıldı.

Uydu, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı’na ait

Gelişmeyle ilgili Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Ekipmanları ve Destek Birimi’nden yapılan X paylaşımında, Tyche’nın artık Dünya’nın yörüngesinde olduğuna ve çamaşır makinesi büyüklüğündeki bu ilk uydunun tamamen Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı’na ait olduğuna vurgu yapıldı.

Konuyla ilgili konuşan Savunma Tedarik Bakanı Maria Eagle, “Tyche, askeri operasyonlar için temel istihbarat sağlamanın yanı sıra hükümet genelinde daha geniş görevleri destekleyecek.” dedi ve fırlatılmasının ülkenin inovasyonu destekleme konusundaki kararlılığını vurguladığını sözlerine ekledi.

Uydu, Dünya yüzeyinin gündüz görüntülerini ve videolarını yakalamak için Birleşik Krallık Uzay Komutanlığı tarafından işletilecek. Yapılan açıklamada uydunun kritik istihbarat toplayarak ve düşmanları izleyerek İngiliz ordusunun operasyonel alanını genişleteceği aktarıldı. Yeni uydudan gelen ilk sinyaller kalkıştan birkaç saat sonra operatöre iletildi ve böylece fırlatışın başarılı gerçekleştiği doğrulandı.Konuyla ilgili görüşlerini ifade eden Savunma Ekipmanı ve Desteği (DE&S) yetkilisi Paul Russell “Yeni nesil Birleşik Krallık askeri yeteneklerinin ilki olan Tyche’nin yörüngeye yerleştirildiğini görmek inanılmaz gurur verici bir an ve herkesin bu kilit projeye olan bağlılığının bir göstergesi.” dedi.

Tyche askeri uydusu

Yaklaşık bir çamaşır makinesi büyüklüğündeki Tyche askeri uydusu 150 kilogram ağırlığındadır. Uydu, Savunma Ekipmanları ve Destek Birimi (DE&S) ile Guildford merkezli Surrey Satellite Technology Limited arasında 22 milyon poundluk (29 milyon dolar) bir girişimin parçasıdır. Askeri uydu 5 yıllık ömrü boyunca Alçak Dünya Yörüngesinden uzay tabanlı görüntüler sağlayacak.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı’na göre Tyche projesi, devam eden Rusya- Ukrayna savaşında uzay tabanlı askeri varlıkların oynadığı kritik rolün görülmesinin ardından başlatıldı.  Uydunun ISR’nin yanı sıra doğal afetlerin izlenmesine ve iklim değişikliğinin dünya genelindeki etkilerinin takip edilmesine yardımcı olması bekleniyor.

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