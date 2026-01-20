Birleşik Krallık Kraliyet Donanması için insansız helikopter ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Birleşik Krallık Kraliyet Donanması için üretilen insansız helikopter ilk uçuşunu Cornwall’daki Predannack Havaalanından başarıyla gerçekleştirdi. Leonardo tarafından Kraliyet Donanması için bir prototip olarak tasarlanıp üretilen helikopter, gelecekte insanlı ve insansız hava araçlarının birlikte görev yapacağı konseptin önünü açmayı hedefliyor. Bu bağlamda platformun, Atlantic Bastion stratejisi kapsamında özellikle denizaltı savunma harbi görevlerinin merkezinde yer alması öngörülüyor.

Defence Turk'ten Gülsüm Kaya'nın haberine göre, Leonardo’nun Yeovil tesislerinde yürütülen ve helikopterin sistemleri, sensörleri ile motorlarının kapsamlı yer testlerinin tamamlanmasından birkaç hafta sonra, Proteus’un ilk uçuşu; Leonardo, Kraliyet Donanması ve Birleşik Krallık Savunma İnovasyonu temsilcileri ile mühendis ve teknisyenler tarafından Lizard Yarımadası’nda yerinde takip edildi.

Proteus, insansız hava operasyonlarında yeni standart belirliyor

Kraliyet Donanması hâlihazırda Malloy üretimi 8 rotorlu İHA’lar ile keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılan Peregrine gibi daha küçük ölçekli insansız helikopterler işletiyor. Ancak Proteus, boyut, sistem karmaşıklığı ve özellikle otonomi seviyesi bakımından bu platformların çok ötesinde konumlanıyor. Birleşik Krallık’ın helikopter üretim merkezi olarak bilinen Yeovil’de tasarlanıp imal edilen Proteus, Leonardo tarafından yürütülen 60 milyon sterlinlik bir program kapsamında geliştiriliyor. Bu kapsamda Proteus’un dünyanın ilk tam boy otonom helikopterlerinden biri olduğu ifade edilmekte.

Kokpit ve kabin bölümünde mürettebat yerine, gelişmiş yazılımlar tarafından yönetilen sensörler ve bilgisayar sistemleri bulunuyor. Bu sistemler, helikopterin çevresini algılamasını, verileri işlemesini, karar almasını ve buna uygun şekilde hareket etmesini sağlıyor. Bir tonun üzerinde faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan Proteus; yüksek deniz durumu ve kuvvetli rüzgâr gibi zorlu hava koşullarında görev yapabilecek çeşitli ekipmanları taşıyabiliyor. Bu sayede insanlı hava araçlarının diğer kritik sortilere yönlendirilmesine imkân tanıyor.

Birleşik Krallık Savunma Hazırlık ve Sanayi Bakanı Luke Pollard, konuya ilişkin açıklamasında, “Bu ilk uçuş, İngiliz inovasyonu açısından gurur verici bir an. Yeovil’de tasarlanıp üretilen Proteus, nitelikli istihdamı desteklerken Stratejik Savunma Gözden Geçirmesi’nde ortaya konan hibrit donanma vizyonunun hayata geçirilmesine katkı sağlıyor. Bu tür otonom sistemler, personeli riske atmadan denizlerimizin korunmasında hayati öneme sahip olacak.” ifadelerini kullandı.

Leonardo Helicopters UK Genel Müdürü Nigel Colman ise Proteus’un deniz havacılığında süreklilik, uyarlanabilirlik ve erişim kabiliyetleri açısından bir paradigma değişimini temsil ettiğini belirterek, zorlu ortamlarda “sıkıcı, kirli ve tehlikeli” görevlerin insan operatörler riske atılmadan icra edilebileceğini ifade etti.

İlk uçuş sırasında Proteus, kısa bir test profili kapsamında herhangi bir insan müdahalesi olmaksızın havalandı. Uçuş emniyeti ise yerde bulunan test pilotları tarafından sürekli gözetim ve izleme altında sağlandı. Proteus’un; denizaltı savunma harbi, deniz devriyesi ve müttefik gemiler, helikopterler, denizaltılar ve algılama sistemlerinden oluşan ağ tabanlı bir yapıdan gelen verilerle su altı tehditlerinin tespit ve takibi gibi görevleri icra etmesi hedefleniyor.