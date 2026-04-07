Birleşik Krallık, Orta Doğu semalarında 5 haftadır kesintisiz hava kalkanı operasyonu yürütüyor

Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) ve Kraliyet Donanması unsurlarının eşgüdümlü hareket ettiği operasyon, Orta Doğu’daki İngiliz askeri varlığının caydırıcılığını en üst seviyeye taşıdı. Kıbrıs’taki Akrotiri Hava Üssü’nden Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne kadar uzanan geniş bir coğrafyada tesis edilen bu savunma hattı, sadece bir devriye görevi değil; sofistike füze sistemleri ve kamikaze insansız hava araçlarına (İHA) karşı örülen aktif bir angajman duvarı niteliği taşıyor.

Typhoon jetleri ve gelişmiş füze sistemleriyle hava hakimiyeti perçinleniyor

Operasyonun ana gövdesini oluşturan Typhoon jetleri, bölgedeki müttefik üslerden havalanarak 5 hafta boyunca toplamda 1.280 saatin üzerinde savunma uçuşu gerçekleştirdi. Bu uçuşlar, bölgedeki müttefik hava sahalarının korunması ve balistik füze tehditlerinin havada etkisiz hale getirilmesi amacıyla kesintisiz olarak sürdürülüyor. Havada yakıt ikmali kabiliyetiyle desteklenen bu jetler, Meteor ve ASRAAM füzeleriyle donatılmış şekilde bölgedeki hava devriyesi görevlerinde kritik bir rol üstleniyor.

Hava savunma ağının bir diğer hayati bileşeni ise Martlet füzeleriyle donatılan Wildcat helikopterlerinin üstlendiği deniz ve kıyı koruma görevi oldu. Özellikle alçak irtifadan gelen İHA tehditlerine karşı optimize edilen bu helikopterler, HMS Dragon muhribi ve Crowsnest havadan erken uyarı sistemleriyle entegre çalışarak dijital bir savunma kalkanı işlevi görüyor.

Bölgesel müttefiklerle entegre güvenlik mimarisi inşa ediliyor

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı kaynakları, bu operasyonun sadece İngiliz personelini değil, aynı zamanda Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar gibi bölgesel müttefiklerin güvenliğini de kapsadığını doğruluyor. Bu çerçevede Suudi Arabistan’a Sky Sabre, Kuveyt’e ise Rapid Sentry hava savunma sistemleri konuşlandırılmış durumda. Savunma sanayi çevrelerinde, 5 haftadır süren bu kesintisiz varlığın, modern asimetrik tehditlere karşı geliştirilen katmanlı savunma konseptinin en kapsamlı saha uygulamalarından biri olduğu değerlendiriliyor.

Bu yoğun askeri mobilizasyon, Birleşik Krallık’ın bölgedeki stratejik çıkarlarını koruma ve müttefiklerine yönelik savunma taahhüdünü yenileme konusundaki kararlılığını açıkça ortaya koyuyor. Mevcut tablo, Londra’nın bölgedeki askeri varlığını son 15 yılın en yüksek seviyesine çıkararak Orta Doğu’da kalıcı bir güvenlik kalkanı inşa ettiğini kanıtlıyor.