Birleşik Krallık ve Estonya şirketlerinden anti-İHA iş birliği

Birleşik Krallık merkezli Babcock International, Estonyalı Frankenburg Technologies’in geliştirdiği anti-İHA füzelerini fırlatmak üzere uygun maliyetli bir sistem geliştirilmesine yönelik Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı. Anlaşma kapsamında, özellikle kamikaze dronlara karşı savunma sağlamak amacıyla Frankenburg’un hızlı şekilde ürettiği düşük maliyetli füzelerin fırlatılmasına yönelik, maliyet etkin ve konteynerize bir platform geliştirilmesi planlanıyor.

Avrupa çapında savunma ve ekonomik fırsatlar hedefleniyor

Defence Turk'ten Efe Türk'ün haberine göre, bu ortak kabiliyet ile Avrupa genelinde saldırıya maruz kalabilecek askerî ve sivil altyapıların korunması için ihtiyaç duyulan daha uygun maliyetli, ölçeklenebilir ve kinetik çözümler sunulması hedefleniyor. Frankenburg’un mühendislik faaliyetlerinin Birleşik Krallık merkezli olarak yürütülmesi sayesinde ise bu iş birliğinin, her iki kuruma da yeni ve bağımsız kabiliyetler geliştirme, Birleşik Krallık’ta nitelikli istihdam yaratma ve Babcock ile Frankenburg’a küresel ihracat fırsatları sunması bekleniyor.

Babcock CEO’su David Lockwood, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Drone savaşının hızla gelişmesiyle savunma konsepti yeni bir döneme girdi ve sanayinin bu büyüyen tehdide yanıt vermesi gerekiyor. Savunmanın en kritik zorluklarında en parlak girişimlerle çalışıyoruz ve yenilikçi bir deniz konuşlu anti-İHA hava savunma sisteminin geliştirilmesi konusunda Frankenburg Technologies ile çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Frankenburg Technologies CEO’su Kusti Salm ise şunları ekledi:

“Frankenburg Technologies’in misyonu açıktır: modern hava savunmasına uygun maliyet ve ölçek kazandırmak. Drone tehdidi savaşın karakterini değiştirmiştir ve artık savunmanın her katmanı en başından itibaren kitle ve hız esas alınarak tasarlanmalıdır. Deniz savunmasında tanınmış bir lider olan Babcock ile ortaklık, hızlı inovasyonu kanıtlanmış denizcilik ve endüstriyel uzmanlıkla birleştirmemizi sağlayarak operasyonel bir deniz konuşlu kabiliyetin daha hızlı hayata geçirilmesini mümkün kılmaktadır.”

Mark-1 füzesinin özellikleri

Frankenburg Technologies, savaş alanında İHA teknolojisinin kullanımının hızla artması ve gelişmesinin, hızlı, uyarlanabilir ve yenilikçi savunma çözümlerine olan ihtiyacı açıkça ortaya koyduğunu vurgulamakta. Bu ihtiyaca yönelik olarak geliştirilen ‘Mark 1’, son iki yılda sayıları katlanarak artan düşük maliyetli İHA’lara karşı savunma sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış, hafif ve uygun maliyetli bir güdümlü füze sistemi olarak öne çıkıyor.

Frankenburg Technologies’in hedefi, mevcut sanayi standartlarına kıyasla ‘10 kat daha uygun fiyatlı ve 100 kat daha hızlı üretilebilen’ füze sistemleri geliştirmek. Bu kapsamda şirketin CEO’su Kusti Salm, Mark 1 füzelerinin 2 kilometreye (1,2 mil) kadar irtifada uçan İHA’ları etkisiz hâle getirebileceğini belirtiyor.

İran yapımı Shahed tipi İHA’ların son dönemde saldırı profillerini değiştirerek 2 ila 5 kilometre arasında alçak irtifalarda uçtuğu dikkate alındığında; geçtiğimiz yıl Ukrayna’ya test amacıyla ürün teslim eden ve Letonya Savunma Bakanlığı ile İHA’lara karşı yeni çözümler geliştirmek üzere sözleşme imzalayan Frankenburg Technologies, Mark 1 füzesiyle bu tür tehditlere karşı etkili bir çözüm sunmayı hedefliyor.