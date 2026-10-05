Birleşik Krallık'tan Airbus'a 190 milyon sterlinlik A400M desteği

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Birleşik Krallık, askeri nakliye kapasitesini artırmaya yönelik adım attı.

Savunma Bakanlığı (MoD), Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait A400M Atlas filosunun bakım, onarım ve destek hizmetlerinin sürdürülmesi için Airbus ile olan Orta Vadeli Sözleşmesini uzattı.

1 Ekim'de duyurulan anlaşma 31 ay sürecek ve Nisan 2029'a kadar geçerli olacak. Sözleşmenin bedeli 190 milyon sterlin (yaklaşık 250 milyon dolar) olarak açıklandı.

Günlük hazır uçak sayısı 10'dan 13'e çıkacak

Anlaşmanın ana hedefi filonun kullanılabilirliğini artırmak. Bakanlığa göre, halen günlük ortalama 10 olan göreve hazır A400M sayısı, 2027 sonuna kadar 13'e çıkarılacak. Bu da %30'luk bir artış anlamına geliyor.

Bakım ve destek faaliyetleri, filonun ana üssü olan RAF Brize Norton'daki Airbus İngiltere Destek Merkezi üzerinden yürütülecek. Anlaşma ile birlikte İngiltere genelinde 350'den fazla nitelikli istihdamın da korunacağı belirtildi.

İngiltere'nin 22 adet A400M uçağından oluşan filosu, eski taktik nakliye uçaklarının emekliye ayrılmasının ardından stratejik ve taktik hava ikmalinin bel kemiğini oluşturuyor.