Bloomberg: Türkiye hava savunma sistemleri için İtalya ile görüşüyor

Bloomberg’in haberine göre, Türkiye’nin, İran’dan kaynaklanan füze tehditleri sonrası hava savunmasını güçlendirmek amacıyla İtalya ile Avrupa yapımı füze savunma sistemlerinin alımı ve ortak üretimi için görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Ankara, Fransız-İtalyan ortaklığı Eurosam tarafından üretilen SAMP/T sistemlerini uzun süredir tedarik etmek istiyor.

Daha önce Fransa’nın bu talebe karşı çıktığı, ancak bu kez daha olumlu bir tutum sergileyebileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Haberde, İtalya ile görüşmelerin daha önce de bir gazetede haber olduğu kaydedildi.