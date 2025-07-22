BMC yeni askeri araçlarıyla IDEF 2025'e damga vurdu

Türkiye'nin en köklü ticari ve savunma sanayi araç üreticisi BMC, geniş ürün yelpazesiyle hem kara araçları hem de motor ve güç grubu alanında Türkiye’nin savunma sanayi gücünü en üst seviyede temsil etmeye devam ediyor.

BMC ziyaretçilerden tam not aldı

Dünyanın en prestijli savunma sanayi fuarlarından biri olan IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda ileri teknolojiyle donatılmış askeri araçları ve BMC POWER tarafından geliştirilen yerli ve milli motor ve transmisyon sistemlerini ziyaretçilerin beğenisine sunan BMC, Yeni Zırhlı Yük ve Personel Taşıyıcı, Zırhlı Tank Taşıyıcı ve ALTUĞ 8x8 105 mm Toplu Tank Avcısı olmak üzere yeni askeri araçların tanıtımını gerçekleştirerek ziyaretçilerden tam not aldı.

Yeni araçların lansmanı; Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün teşrifleri ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl 17’ncisi düzenlenen ve küresel savunma sanayi profesyonellerini bir araya getiren IDEF 2025, 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. BMC, geniş ürün yelpazesiyle hem kara araçları hem de motor ve güç grubu alanında Türkiye’nin savunma sanayi gücünü temsil eden ürün grubunu ziyaretçilerle buluşturmaya ediyor.

Fuat Tosyalı: Ordumuzun sahadaki operasyonel gücüne güç katacağız

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, IDEF Fuarı’nda yaptığı açıklamada, BMC olarak tamamen Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretilen, özellikle ordumuzun stratejik ihtiyaçlarına cevap verecek yeni araçları tanıtmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Bu fuarda, TURAN 4x4 Zırhlı Yük ve Personel Taşıyıcı, ZEYBEK 8x8 Zırhlı Kurtarıcı ve Zırhlı Tank Taşıyıcı, ZEYBEK 4x4 – 5 Ton Taktik Tekerlekli Araç, ALTUĞ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı (35 milimetre silah kuleli) ve Altuğ 8X8 (105 mm) silah kuleli ‘’Tank Avcısı’’ araçlarını ilk kez sergilediklerine dikkat çeken Tosyalı, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını gözeterek yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz bu ürünlerimizle ordumuzun sahadaki operasyonel gücüne güç katacağız.” dedi.

"BMC POWER ülkemizin yüz akı oldu"

Fuarda ayrıca, motor ve güç grubu üreticisi BMC POWER’ın deniz ve kara platformları için geliştirdiği ve lansmanını yaptığı %100 yerli ve milli motor ve transmisyonları büyük ilgi gördü. Bu konuda da açıklamalarda bulunan Fuat Tosyalı, “Savunma sanayimizin %100 yerlileşebilmesi için en stratejik alan olan motor ve güç grubu geliştirme ve üretiminde BMC POWER ülkemizin yüz akı oldu. Bu fuarda lansmanını gerçekleştirdiğimiz Mavi Batu ve Fırtına Güç Grubu ile hem deniz hem kara araçlarında ülkemizin yerli ve milli savunma sanayi hedefine katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

BMC yeni araçlarını ilk kez sergiledi

IDEF 2025 kapsamında BMC, tamamı Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yeni askeri araçlarının lansmanını gerçekleştirdi ve ilk kez ziyaretçilerle buluşturdu. BMC’nin yeni Zırhlı Yük ve Personel Taşıyıcı aracı, Zırhlı Tank Taşıyıcı aracı ve ALTUĞ 8x8 105 mm toplu tank avcısı versiyonu IDEF 2025’te ilk kez sergileniyor. Sahadan gelen ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanan bu yeni araçlar BMC’nin AR-GE gücünü, teknolojik altyapısını ve yenilikçi vizyonunu yansıtırken, günümüz muharebe koşullarına uygun olarak geliştirilen araçların hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Dışa bağımlılığı azaltacak

BMC POWER, fuarda deniz ve kara platformları için geliştirdiği %100 yerli ve milli motor ve transmisyonlarını sergiliyor. 400 HP ile 1500 HP arasında değişen güçlerde kara ve deniz platformları için geliştirilen motor ve transmisyon sistemleri, Türkiye’nin savunma sanayi alanında dışa bağımlılığı azaltma vizyonunun somut örneklerini oluşturuyor.