Boeing ve Avustralya’dan 1 milyar dolarlık MQ-28 Ghost Bat sözleşmesi

Sydney Morning Herald tarafından yapılan habere göre, Avustralya’nın 9 Aralık Salı günü Boeing Australia ile MQ-28 Ghost Bat’ın üretime geçirilmesi ve ilk 6 işbirlikçi savaş uçağının (Collaborative Combat Aircraft/CCA) satın alınması için 1 milyar Avustralya Doları (663,30 milyon ABD Doları) değerinde bir sözleşme imzalayacağını duyurması bekleniyor.

Reuters’e göre söz konusu duyuru, ABD’nin Hint-Pasifik müttefikine savunma harcamalarını artırması yönünde baskı yaptığı bir dönemde, Washington’da Avustralyalı ve ABD’li Savunma ve Dışişleri Bakanları arasında gerçekleştirilen görüşmelerle aynı zamana denk geliyor.

Avustralya’nın 50 yıl sonra tasarladığı ilk askeri hava aracı: MQ-28A

Defence Turk'ten Olgun Yılmaz'ın haberine göre, 3.700 kilometreden fazla menzile sahip olması beklenen Ghost Bat, insanlı hava platformlarıyla müşterek hareket edecek bir partner (Loyal Wingman konsepti) olarak tasarlandı. Ayrıca Avustralya Savunma Kuvvetleri’nin daha önce açıkladığı üzere MQ-28A, 50 yılı aşkın bir süredir Avustralya’da tasarlanan ilk askeri hava aracı olma özelliğini de taşıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Boeing, MQ-28 Ghost Bat İHA’nın, önümüzdeki ay bir AIM-120 hava-hava füzesi ile ilk canlı atış denemesini yapmaya hazırlandığını açıklamıştı. Ancak geçtiğimiz Kasım ayının sonlarında Baykar üretimi Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN imzalı MURAD AESA radarının işaretlediği jet motorlu hedefi TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen görüş ötesi hava-hava füzesi GÖKDOĞAN ile tam isabetle vurarak dünyada bir ilki başarmıştı.

MQ-28 Ghost Bat ve KIZILELMA: Farklı görevler, farklı yetenekler

Bu noktada Boeing’in geliştirdiği MQ-28 Ghost Bat’ın amacının farklı olduğunu belirtmekte fayda var. Bu bağlamda Boeing’in sistemi, bir savaş uçağına eşlik edecek ve savaş uçağının yanında uçup onun için füze taşıyacak ve destek sağlayacak bir platform olarak tasarlanıyor. KIZILELMA ise insansız bir savaş uçağı olarak tasarlanmakta. Yani kendi başına muharebe edebilme kabiliyeti hedefleniyor. Bu yüzden kendi radarını kullanabilmesi, üzerindeki datalink ile iletişim kurarak taşıdığı füzeyi bağımsız şekilde kullanabilmesi KIZILELMA’nın kritik özellikleri arasında. Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın gelecek yıl Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor.