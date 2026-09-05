Boeing'e ABD Donanması’ndan 241,3 milyon dolarlık bakım sözleşmesi

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Anlaşma doğrultusunda şirket, Donanma envanterindeki uçaklarda yer alan dokuz farklı uçuş kontrol yüzeyi konfigürasyonunun onarımını gerçekleştirecek. Bir uçağın hareket ve yönlendirme kabiliyetinde doğrudan rol oynayan bu kritik bileşenlerin düzenli bakımı, platformların operasyonel kullanıma hazır tutulması açısından büyük önem taşıyor.

Çalışmaların merkezi Florida olacak

Eylül 2032’ye kadar tamamlanması planlanan uzun vadeli takvim, projenin tek seferlik bir bakım faaliyetinden ziyade Donanma’nın filo sürdürülebilirliğine yönelik stratejik bir adım olduğunu gösteriyor. Proje kapsamındaki faaliyetlerin %83’ü Florida’daki Jacksonville tesislerinde yürütülürken, kalan %17’lik bölüm Boeing’in Missouri eyaletindeki St. Louis tesislerinde gerçekleştirilecek.

Taşıyıcı tabanlı çok rollü bir savaş uçağı olan F/A-18E/F Super Hornet ile onun temelinde geliştirilen elektronik harp platformu EA-18G Growler, ABD Donanması’nın hava operasyonlarındaki gücünü oluşturuyor. F/A-18 ailesinin üreticisi konumundaki Boeing, bu sözleşmeyle birlikte yalnızca yeni üretimde değil, mevcut platformların kullanım ömrü boyunca sunduğu teknik destek ve lojistik rolünü de pekiştirmiş oluyor.

2032 yılına kadar uzanan 241,3 milyon dolarlık anlaşma, Boeing için uzun vadeli bir savunma sanayii iş hacmi yaratırken, ABD Donanması’na da kritik filosunun bakım ihtiyaçları için kesintisiz kaynak sağlıyor.