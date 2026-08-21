Bölgesel caydırıcılıkta yeni safha: Japonya’dan denizaltı tabanlı hipersonik füze hamlesi

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Japonya Savunma Bakanlığı’nın hazırladığı yeni nesil bütçe projeksiyonu, ülkenin askeri kapasitesini proaktif bir boyuta taşıyor. Radara yakalanmama avantajına sahip denizaltı platformları ile ses hızının 5 katını aşan hipersonik teknolojisinin entegrasyonu, bölgesel güç dengelerini sarsacak nitelikte. Bu stratejik hamle, adalar zincirinin savunma hattını derinleştirirken, potansiyel risk odaklarına karşı çok katmanlı bir caydırıcılık kalkanı örüyor.

2027 bütçesinde Ar-Ge seferberliği ve yerli mühendislik

Konvansiyonel sistemlerden yıkıcı teknolojilere geçişin en somut göstergesi olan 2027 mali yılı bütçe talebi, yerli savunma sanayisinin küresel yarışta el yükseltmesini amaçlıyor. Bakanlık bürokratları; füzelerin kritik bileşenleri olan motor, güdüm sistemleri ve atmosferik giriş aşamasındaki ısı kalkanı testleri için kapsamlı kaynak talep etti. Süreç, sadece bir mühimmat tedariki değil, uzun vadeli bir teknolojik dönüşümün miladı olarak görülüyor.

Anayasal sınırları gereği savunma odaklı bir askeri duruş sergileyen Tokyo, denizaltı tabanlı hipersonik sistemlerle birlikte operasyonel esnekliğini artırıyor. Mevcut füze savunma mimarilerini işlevsiz kılma potansiyeli taşıyan bu teknoloji, olası kriz senaryolarında karşı taarruz yeteneğini optimize etmeyi hedefliyor. Bütçenin parlamento onayından geçmesiyle birlikte, Pasifik’teki deniz harp stratejilerinin yeniden yazılacağı yeni bir dönemin kapısı aralanıyor.