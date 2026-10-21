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Trump'ın üstü kapalı bir şekilde tehdit ettiği Bombaların Anası, GBU-43/B (MOAB), bir anda en çok merak edilen savaş gücü olarak merak edildi.

"Bombaların Anası" (Mother of All Bombs) nedir?

MOAB kısaltması kullanılan bomba Massive Ordnance Air Blast yani Ağır Mühimmat Hava İnfilakı olarak isimlendiriliyor. Bombanın kısaltmalarının baş harfleri nedeni ile yapılan kelime oyunuyla bomba, "Mother of All Bombs" (Bombaların Anası) olarak biliniyor.

Nükleer olmayan (konvansiyonel) en güçlü bomba olarak bilinen Bombaların Anası (Mother of All Bombs) yaklaşık 9,8 ton (21.600 pound) ağırlığında.

Uydu/GPS güdümlü Bombaların Anası devasa boyutları nedeniyle standart savaş uçaklarıyla taşınamıyor ve C-130 tipi kargo uçaklarının arkasından paraşüt yardımıyla fırlatılıyor.

Tasarım amacı ise yer üstündeki geniş alanları, sığınak ve mağara tünel komplekslerini yok etmek.